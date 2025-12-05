da li ste znali?

da li ste znali?

Slušaj vest

Španija, Holandija, Irska i Slovenija najavile su bojkot sledeće Evrovizije nakon odluke da Izrael učestvuje. Mnogi se pritom pitaju zašto se Izrael uopšte takmiči kada nije evropska država.

Odluka o učešću Izraela doneta je na sastanku televizijskih kuća članica u sedištu Evropske radiodifuzne unije (EBU) u Ženevi. Odmah nakon toga nekoliko zemalja reagovalo je najavom povlačenja iz takmičenja. Ove države zahtevale su isključenje Izraela zbog humanitarnih posledica rata u Gazi, kao i zbog navoda o nepravilnostima u glasanju. Umesto glasanja o isključenju, članice su usvojile novi set pravila usmeren na očuvanje integriteta takmičenja.

U galeriji pogledajte predstavnice Izraela na Evroviziji 2024:

1/9 Vidi galeriju Izrael, Evrovizija 2024. Foto: EPA, AP Martin Meissner, EPA/Johan Nilsson, EPA/Johan Nilsson

Strani mediji navode da je moguće da će se još zemalja pridružiti bojkotu.

Zašto Izrael učestvuje na Evroviziji?

Izrael je prva država koja se, iako ne pripada geografskoj Evropi, takmičila na Evroviziji. Debitovali su 1973. godine, kada ih je predstavljala pevačica Ilanit. Razlog njihovog učešća nalazi se u tome što je Izraelska javna radiotelevizija član Evropske radiodifuzne unije - a upravo je članstvo u EBU glavni uslov za učešće na Evroviziji

Izrael je pobedio četiri puta, od čega dva puta uzastopno - 1978. i 1979. godine. Prvo zlato stiglo je u Parizu sa pesmom "A-Ba-Ni-Bi" u izvođenju Izhara Kohena i grupe Alphabeta. Već naredne godine, kao domaćin u Jerusalimu, Izrael je osvojio novu titulu pesmom "Hallelujah" u izvedbi grupe Milk and Honey, koja je postala svetski hit.

U galeriji pogledajte fotografije predstavnice Izraela na Evroviziji 2025:

1/11 Vidi galeriju Izrael, Evrovizija 2025 Foto: Printskrin RTS

Izrael je jedina zemlja koja je, nakon pobede, odustala od takmičenja naredne godine - zbog poklapanja termina Evrovizije sa Danom sećanja 1980. godine. Treću pobedu doneo je Dana International 1998. godine sa pesmom "Diva", čime je postala prva transrodna pobednica u istoriji Evrosonga. Četvrtu pobedu Izrael je ostvario 2018. godine, kada je Neta Barzilaj trijumfovala sa hitom "Toy".

Zvižduci, protesti i kritike

Na Evroviziji 2024. godine u Malmeu, izraelska predstavnica Eden Golan suočila se sa protestima i zvižducima publike. Njena pesma, prvobitno nazvana "October Rain", morala je biti izmenjena zbog političkih aluzija, nakon čega je odobrena pod naslovom „Hurricane“. Uprkos pritiscima, završila je na petom mestu, a publika ju je plasirala na drugo.

Kontroverze su se nastavile i ove godine, kada je Juval Rafael, preživela napad na muzičkom festivalu Nova, osvojila drugo mesto. Time su ponovo pokrenute optužbe o organizovanoj kampanji glasanja navodno podržanoj od strane izraelske vlade.

Pogledajte video: Da li se Evrovizija promenila?