Slušaj vest

Brižit Makron, supruga francuskog predsednika Emanuela Makrona, ponovo je pokazala svoju prepoznatljivu modnu formulu koja joj gotovo uvek donosi besprekoran rezultat.

Prva dama Francuske, poznata po sklonosti ka neutralnim tonovima, još jednom je oduševila javnost, ali i napravila zanimljiv stilski iskorak.

U galeriji pogledajte kako je Brižit Makron izgleda tokom posete Kini:

Brižit Makron tokom posete Kini Foto: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia, Christian Liewig -pool / Sipa Press / Profimedia

Ikona francuskog čika

Iako je najčešće viđamo u nijansama poput sive, crne, bele ili bež, Bridžit Makron je tokom zvanične posete Kini, gde je pratila supruga Emanuela, iznenadila sve odlučivši se za upečatljiv stil u crvenoj boji.

Prva dama Francuske zablistala je u elegantnom crvenom kratkom kaputu sa zlatnim dugmadima, kombinovanom sa sofisticiranim crnim pantalonama i chicc kožnim gležnjačama. Poseban akcenat celom stajlingu dala je efektna crvena torbica brenda Dior.

Ovime je još jednom potvrdila svoju reputaciju modne ikone. Iako najčešće bira komade čuvenih modnih kuća poput Louis Vuitton i Balmain, svakoj kombinaciji daje lični pečat i pokazuje da elegancija ne poznaje godine. Stajling bez greške upotpunila je svojom prepoznatljivom bob frizurom i diskretnim make-upom.

Brižit Makron tokom posete Kini
Brižit Makron tokom posete Kini Foto: Christian Liewig -pool / Sipa Press / Profimedia

Diplomatska poruka kroz stil

Bridžit Makron je crvenu kombinaciju nosila i tokom posete Kini 2018. godine, budući da crvena u kineskoj kulturi simbolizuje sreću i prosperitet. Tako je supruga francuskog predsednika još jednom modu iskoristila kao sredstvo prenosa pozitivne diplomatske poruke

(Kurir.rs/Tportal)

Ne propustitePop kulturaModni okršaj Brižit Makron i Olene Zelenske: Prve dame prodrmale Pariz u potpuno različitim autfitima (FOTO)
Brižit Makron i Olena Zelenski u Parizu
Pop kultura10 osoba na sudu zbog tvrdnji da je Brižit Makron muškarac: "Promenila je izgled i pogoršalo joj se zdravlje"
Brižit Makron i Emanuel Makron
Pop kultura"Odakle joj ideja da se ovako isfenira" Brižit Makron promenila frizuru i svet je dočekao "na nož" (FOTO)
Brižit Makron prvi put u javnosti nakon što je najavila da će dokazati da je žena
Zanimljivosti"Pljeskao ih je po zadnjici, biće pokolj!" Brižit šamarala Makrona, a Tito bežao od Jovanke u kupatilo: Žalio se da ga maltretira, bila je bolesno ljubomorna
Josip Broz Tito i Jovanka Broz

Pogledajte video: Novinar iz Pariza ispričao sve o skandalu Brižit Makron