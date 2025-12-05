Slušaj vest

Sestre Gobović, Marina i Marija, predstavile su numeru "Olivera" kroz koju ispisuju poetsku i muzičku posvetu istorijskoj junakinji, najavljujući album "Trag večnosti" pod okriljem PGP RTS.

Pesma "Olivera" nadahnuta je pričom o srpskoj princezi Oliveri Lazarević, čiji život je ostavio dubok trag u narodnom predanju. Spoj lirike Dragana Živanovića i muzike Biljane Obradović, oblikovan kroz aranžman Ninoslava Ademovića, donosi snažnu i nežnu interpretaciju istorijskog narativa.

- Olivera je jedna od onih priča koje vas pronađu same. Čim smo je prvi put pročitale, osetile smo i težinu i lepotu njenog puta. Trudile smo se da kroz glas prenesemo dostojanstvo, tihu hrabrost i žrtvu koju ova pesma nosi. Nadamo se da će publika osetiti emociju koja nas je vodila dok smo je pevale - poručile su one.

Spot je snimljen na Smederevskoj tvrđavi.

