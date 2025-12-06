Slušaj vest

Održan je žreb za Svetsko prvenstvo 2026, a ove godine ceremoniju su vodili holivudski komičar Kevin Hart i supermodel Hajdi Klum. Budući da su ranije autfiti voditeljki znali da izazovu skandal, s velikim iščekivanjem se pratilo za kakvu će se haljinu odlučiti jedna od najpoznatijih manekenki današnjice.

U galeriji pogledajte kako je zanosna Hajdi Klum izgledala na žrebu za Svetsko prvenstvo:

Klum zablistala u zlatnom

Na sceni koja podseća na spoj modne piste i sportskog spektakla Hajdi se pojavila u haljini koja je odmah privukla sve reflektore. Nosila je dugu, pripijenu zlatnu haljinu metalik sjaja. Haljina je bez rukava, sa širokim bretelama i naglašenim dekolteom, krojena tako da prati liniju tela i stvara efekat glamura tipičan za velika televizijska događanja. Njen prepoznatljiv stajling upotpunila je ravna kosa s gustim šiškama, a budući da haljina sama po sebi dominira, dodatke je svela na minimum.

Nastao skandal zbog haljine Fernande Lime

A da se o ovakvim pojavljivanjima i te kako priča, pokazao je i jedan od najpoznatijih modnih skandala u istoriji.

Na žrebu za SP 2014. u Brazilu, brazilska voditeljka Fernanda Lima privukla je globalnu pažnju svojom uskom zlatnom haljinom, ali ne samo zbog mode. U nekim konzervativnim državama, posebno u Iranu, televizijski prenos bio je cenzurisan svaki put kad bi se kamera približila njenoj haljini, što je pokrenulo lavinu polemika o prikladnosti odevanja, kulturnim normama i kriterijumima FIFA-e pri izboru voditelja.

Lima je tako preko noći postala simbol „previše glamura za sportski događaj“, a njen stajling ostao je jedan od najprepričavanijih trenutaka pređašnjih žrebova.

Zašto baš Hart i Klum vode ovogodišnji žreb?

Ovogodišnji izbor voditelja nije slučajan - FIFA je posegnula za dvoje provereno harizmatičnih lica s globalnom prepoznatljivošću.

U galeriji pogledajte još fotografija zanosne Hajdi Klum:

Kevin Hart, jedan od najpoznatijih komičara današnjice, dobitnik je prestižne nagrade Mark Twain za američki humor i višestruko nominovan za Grammy i Emmy. S karijerom koja se proteže od stand-up klubova Filadelfije do holivudskih blokbastera poput Jumanjija, Ride Along i Get Hard, Hart je figura čiji je humor prepoznatljiv u celom svetu. Iza njega stoje i jake veze s uticajnim ljudima u međunarodnoj zabavnoj industriji, što ga čini atraktivnim izborom za FIFA-in šou.

S druge strane, Hajdi Klum donosi svetski modni sjaj. Legendarna manekenka i televizijska producentkinja već je tri decenije prisutna na sceni, od naslovnica Ellea i Marie Clairea do Victoria’s Secreta. Osim uspešne manekenske karijere, stoji i iza Project Runwaya i America’s Got Talent. Smatra se ikonom pop kulture, a njena neto vrednost od 160 miliona dolara govori dovoljno o tome koliki je brend stvorila.

U kombinaciji, Hart i Klum predstavljaju ono što FIFA želi da postigne: spoj vrhunskog šoumena i modne ikone, kako bi žreb postao ne samo sportski nego i globalni pop kulturni događaj.

(Kurir.rs/ Index.hr)

