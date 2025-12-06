Slušaj vest

Organizatori Evrovizije najavili su značajne promene u pravilima glasanja za iduće izdanje takmičenja, koje će se održati u Austriji nakon pobede njihovog predstavnika Džej Džeja ove godine. Nove mere uključuju smanjenje broja glasova za publiku i povratak stručnih žirija u polufinala.

Manje glasova publike

Jedna od ključnih izmena odnosi se na ograničenje broja glasova koje gledaoci mogu da pošalju. Dok je prethodnih godina bilo moguće glasati do 20 puta po jednom načinu plaćanja, taj broj je sada prepolovljen na najviše 10. Organizatori navode da će aktivno podsticati gledaoce da svoje glasove raspodele na više različitih izvođača.

90feb957-6683-45f6-a188-3efb06c75650.jpg
Foto: Printskrin RTS

Odluka je usledila nakon što je sistem s 20 glasova naišao na kritike. Jedan flamanski političar je nakon ovogodišnjeg takmičenja izjavio kako je to bio "sistem koji potiče manipulaciju".

Povratak žirija u polufinala

Osim promena u televotingu, stručni žiri ponovo će imati ulogu u polufinalnim večerima. Dok su dosad o finalistima odlučivali isključivo glasovi publike, odsad će se konačni rezultat u polufinalima formirati kombinacijom glasova publike i žirija u razmeri 50:50, po uzoru na sistem koji se već primenjuje u velikom finalu.

To je sve dogovoreno na sastanku za koji su mnogi mislili da je organizovan zbog potencijalnog izbacivanja Izraela s Evrovizije, ali to se nije dogodilo.

