tvrdi da su joj nešto sipali u piće

Glumica Tara Rid, poznata po ulozi u filmu "Američka pita", prošle nedelje je završila u bolnici, te tvrdila da je bila drogirana u hotelu u Rouzmontu. Slučaj je prijavila policiji i rekla im da joj je neko ubacio nešto u piće kada je izašla da zapali cigaretu.

Međutim, iz policije sada kažu da ne postoje dokazi da joj je neko ubacio nešto u piće. Tvrde da snimci s nadzorne kamere pokazuju da niko nije dirao njeno piće.

"Iako je videonadzor pokazao Taru Rid u hotelskom baru, ni u jednom trenutku video nije pokazao nikoga ko je manipulisao ili dodavao nešto u njeno piće", rekli su iz policije za Daily Mail.

Rid je bila ogorčena tvrdnjama policije o nečemu što je opisala kao "strašno iskustvo". "Zaključak je da niko ne završi u bolnici, onesposobljen duže od osam sati, zbog jednog pića. Poslednje čega se sećam jeste da sam popila jedno piće, a onda sam se sledećeg dana probudila u bolnici, bez ikakvog sećanja. To je bio najstrašniji osećaj koji sam ikad osećala. Osećala sam se bespomoćno", rekla je ona.

Glumica insistira da je bila drogirana, uprkos tvrdnjama policije da niko nije dirao njeno piće. "To je bilo zastrašujuće iskustvo za mene, koje je znatno uticalo na moje mentalno zdravlje. Ne mogu da spavam zbog ovoga. Strašan je osećaj ne znati šta mi se dogodilo. Verujem da sam bila drogirana. Nešto mi se dogodilo", dodala je.

Tara je prošle nedelje za TMZ rekla da je izašla da zapali cigaretu, a nakon što se vratila u bar, primetila je da joj je piće bilo pokriveno salvetom koju nije sama stavila. "Onda sam pila svoje piće i, ne dovršivši ga, izgubila sam svest. Osam sati kasnije bila sam u bolnici", rekla je ona. Glumica je za strane medije rekla i da su joj lekari navodno rekli da je bila drogirana.

Policajci su potvrdili da su pogledali video snimljen te večeri, te obavili nekoliko intervjua, ali da trenutno ne istražuju nikoga. "Konobar joj je pokrio piće kada je napustila bar, što je standardna praksa za konobare", rekli su. Policajci sada čekaju bolničke zapise kako bi saznali kojim se "specifičnim hemijskim testiranjima" Rid podvrgnula.

Glumičin agent rekao je da se glumica oporavlja i da u potpunosti sarađuje s policijom. "Takođe poziva sve da budu oprezni, paze na svoja pića i nikada ih ne ostavljaju bez nadzora, jer ovo može da se dogodi bilo kome", rekao je.

