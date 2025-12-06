Slušaj vest

Izgleda da je i princ Hari spreman za male ekrane i da nije jedini s glumačkim talentom u svojoj porodici. Princ je imao iznenađujući, pomalo zabavan, a pomalo i neprijatan nastup u emisiji Stivena Kolberta "Late Show", gde je ismejao Donalda Trampa tvrdeći da je Amerika "izabrala kralja", što je izazvalo zviždanje publike. Princ je odradio šaljivi skeč, ali i video za društvene mreže koji je izazvao brojne komentare.

Vojvoda od Saseksa ismejao je predsednika aludirajući na levičarske proteste "Bez kraljeva", na kojima su milioni ljudi u oktobru marširali u Njujorku, Vašingtonu, Čikagu, Majamiju i Los Anđelesu protiv Trampa i njegove administracije. Izrekavši niz "neprijatnih" šala, Hari je takođe kritikovao CBS zbog nagodbe u "neutemeljenoj" tužbi s predsednikom i tvrdio da su Sjedinjene Države "opsednute kraljevskom porodicom".

Princ se pridružio liberalnom komičaru, koji je bio otvoreni kritičar Harijeve porodice, u božićnom skeču o tome kako je biti princ u klasičnom božićnom Hallmarkovom filmu. Gledaoci su priznali da su se stresli kada neke od Harijevih bezizražajnih šala nisu uspele.

Princ je pak ušao na šaljivi način i izazvao velike ovacije publike, gde je većina i ustala kako bi pozdravila kraljevskog člana. Vojvoda se našalio da je tamo na audiciji za ulogu. "Ljudi, ovde je princ Henri Čarls Albert Dejvid od Velsa i Saseksa. Šta radite ovde?", rekao je voditelj. Tada su krenuli da pričaju o božićnim filmovima, gde je voditelj pitao zašto bi pravi princ hteo da glumi u jednom od takvih filmova, na šta je Hari rekao: "Pa, vi Amerikanci ste opsednuti božićnim filmovima i očito ste opsednuti kraljevskom porodicom, pa zašto da ne?"

Zviždanje je potom izazvao deo kada je voditelj rekao da nisu opsednuti, pa je princ rekao: "Stvarno? Čuo sam da ste kralja već izabrali", aludirajući na Donalda Trampa, što je automatski izazvalo reakciju Kolbertove liberalne publike. "Ima poentu", odgovorio je voditelj.

Ništa manje nije bio upečatljiv deo gde su ismevali prinčevog "praprapradedu Džordža III", kog je Kolbert nazvao "pomalo kretenom". Između ostalog, dotakli su se i Megan Markl kao TV zvezde, ali i Kolbertovog kontroverznog otkazivanja na televiziji ranije ove godine. Duo je zatim prešao na zimsku scenu, dok su nakratko ponovo odigrali najveće klišee Hallmark prazničnih filmova, a Kolbert i princ ostali su zagrljeni na kraju.

Osim skeča, na društvenim mrežama podelili su video kako izvode jednu scenu iz emisije "The Great British Bake Off", što su u komentarima zapravo dobro prihvatili, nazivajući Harija smešnim, dok ga je Daily Mail prozvao "jezivim" i "bizarnim". Megan Markl je na Instagramu pratila pojavljivanje svog supruga u emisiji, deleći pomenuti video, u vreme kada se otkrilo da se njen otuđeni otac Tomas Markl bori za život na intenzivnoj nezi na Filipinima. Nekoliko sati pre toga izašao je i Meganin božićni specijal za njen šou na Netflixu "With Love, Meghan".

Ova poseta bila je vojvodino drugo pojavljivanje u "Late Showu", nakon što se poslednji put pojavio u januaru 2023. kako bi promovisao svoje kontroverzne memoare "Spare".

