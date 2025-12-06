Slušaj vest

Džordž Kluni je u podkastu "New Heights" Trevisa Kelsija i njegovog brata Džejsona otkrio jedan jako zanimljiv detalj iz svog braka. Slavni glumac se, govoreći o nekoj drugoj temi, u jednom trenutku osvrnuo na svoj skladan odnos sa suprugom Amal, što je podstaklo Trevisa da postavi pitanje o njihovoj dugoj vezi.

"Tvrdite da se vi i vaša supruga niste posvađali 10 godina. Lažete li?", upitao je, provocirajući uz smeh, Trevis Klunija.

"Ne, ne lažem. A kako vi stojite po tom pitanju?", bez zadrške mu je uzvratio Kluni, na šta mu je zvezda NFL-a uzvratila kako je i njegova veza s pop zvezdom Tejlor Svift jednako "glatka".

"Pa, prošle su samo dve i po godine, i u pravu ste. Nisam se posvađao nijednom", rekao je Kelsi. Kluni je zatim objasnio zašto on i Amal nemaju potrebu za svađama, rekavši da on i poznata advokatica za ljudska prava jednostavno ne vide vrednost u prepirci.

"Niko od nas neće ‘pobediti‘ u raspravi, pa zašto uopšte ulaziti u nju?", pojasnio je. Dodao je, kako prenosi "Fox News", da su mu godine donele novu perspektivu.

"Čoveče, imam 64 godine. I o čemu ću ja sad da se svađam? Upoznao sam ovu neverovatnu ženu koja je lepa i pametna i zalaže se za sve najvažnije stvari u koje verujem. I ne mogu da verujem koliko sam srećan. Pa zbog čega bih se ja svađao?", rekao je Kluni, podstakavši braću Kelsi da slede njegov primer. Trevis nije oklevao da zapiše savete, i to bukvalno.

"Sve ovo vreme zapisujem, veliki čoveče. Ni ne znaš", rekao je glumcu. Kluni je zaprosio Amal u aprilu 2014, a venčali su se pet meseci kasnije u Veneciji. Tri godine posle, 2017, Klunijevi su dobili blizance, Elu i Aleksandra. U međuvremenu, Kluni ne izbegava samo dramu u braku - odlučan je da je drži podalje i od svoje dece. Već je ranije dodatno objasnio zašto su on i Amal odlučili da odgajaju blizance daleko od Holivuda.

U intervjuu za "Esquire", Kluni je priznao da mu se Los Anđeles nikada nije činio kao pravo okruženje za Elu i Aleksandra.

"Brinuo sam se zbog odgoja naše dece u Los Anđelesu, u holivudskoj kulturi. Mislio sam da nikad neće imati poštenu priliku u životu. Ne želim da hodaju okolo brinući o paparacima. Ne želim da ih upoređuju s nečijom drugom slavnom decom", rekao je. Klunijevi su se preselili u mirnu francusku provinciju, u mesto u kom nikoga nije briga za slavu.

Par ima nekretnine po celom svetu, uključujući Italiju, Englesku i francusko imanje otprilike 30 minuta od Château Miravala, vinarije u vlasništvu glumčevog prijatelja Breda Pita.

