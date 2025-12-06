Slušaj vest

Glumica Džesi Kejv, publici najpoznatija po ulozi Lavender Braun u filmovima o Hariju Poteru, nedavno je podelila urnebesnu, ali i prilično neprijatnu priču o tome kako je ocu svog deteta, s kojim je provela samo jednu noć, otkrila da je trudna.

Ova 38-godišnjakinja danas je uspešna komičarka i zvezda platforme OnlyFans, gde je pronašla jedinstvenu nišu sa sadržajem koji često uključuje njenu kosu, što joj, kako se čini, donosi ozbiljnu zaradu. Međutim, njena sklonost neobičnim situacijama nije ograničena samo na karijeru, što dokazuje i način na koji je saopštila vest o prvoj trudnoći.

Poruke koje su stigle pogrešnim redosledom

U nedavnom gostovanju u podkastu, otkrila je kako je vest morala da saopšti svom partneru Alfiju Braunu, takođe komičaru, šaljući poruke dok je bila u vozu s lošim signalom, što je dovelo do prave komedije zabune.

"Nisam mu rekla da sam trudna dok nisam bila trudna četiri meseca. Poslala sam mu poruku, ali bila sam u vozu, pa poruke nisu prošle ispravnim redosledom", ispričala je. "Prvo što sam mu poslala bilo je: 'Zdravo, moramo da razgovaramo.' Nisam htela da me otkači jer smo zaista morali da razgovaramo."

Foto: Printscreen/Instagram/jessiecave

Njegov odgovor je bio prilično direktan - pitao ju je da li je "trudna ili bolesna", što verovatno nije reakcija kojoj se nadala. Međutim, pravi haos je tek usledio kada je pokušala da objasnitsituaciju.

"Odgovorila sam porukom: 'Gledaj, nisam htela da ti kažem na ovaj način, ali trudna sam i u 16. sam nedelji. Zovem ga Bam. I dečak je'", nastavila je Kejv. Međutim, tehnologija je imala druge planove. "Fotografija s ultrazvuka bila je prva koja je prošla. Sve što je dobio je fotografija s ultrazvuka ljudskog bića koje je stvorio, a zatim ostale poruke jednostavno nisu prošle otprilike sat vremena. Na kraju sam morala da mu kažem porukom."

Džesi Kejv Foto: Printscreen/Instagram/jessiecave

Danas imaju četvoro dece

Srećom, uprkos nespretnom početku, priča je dobila srećan kraj. Alfi je, prema njenim rečima, bio "sjajan", a par je dobio dečaka kog su nazvali Doni, a ne Bam. Kasnije su dobili još jedno dete, ćerku Margo, 2016. godine. Iako su proveli i neko vreme odvojeni, na kraju su se pomirili i danas imaju četvoro dece, dokazujući da i veza za jednu noć može da preraste u nešto više.

Video: Žena u 56. godini rodila bliznakinje