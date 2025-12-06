Slušaj vest

Davne 1999. godine publika nije znala šta bi mislila o filmu "Širom zatvorenih očiju" (Eyes Wide Shut). Poslednje delo filmskog velikana Stenlija Kjubrika, koji je preminuo samo šest dana nakon što je prvu verziju filma prikazao čelnicima Warner Brosa i glavnim zvezdama, Tomu Kruzu i Nikol Kidman, vrtelo se oko tajnog društva moćnika u Njujorku koji učestvuju u seksualnim ritualima s prostitutkama.

Kada uljez, u liku Kruzovog lika dr Bila Harforda, slučajno zaluta u njihove poslove, počinju da se događaju uznemirujuće stvari. Pijanista nestaje, seksualna radnica umire od "zgodno tempiranog" predoziranja, a jeziva maska pojavljuje se na jastuku pored Bilove usnule supruge Elis.

Tada su mnogi smatrali da je takav scenario "nategnut" i nerealan. Međutim, četvrt veka kasnije, film je dobio na težini, uticaju i, što je najstrašnije, uverljivosti. Slučaj Džefrija Epstajna pokazao je svetu da scenario iz Kjubrikove uznemirujuće fikcije nije nimalo čudniji od stvarnosti.

"Znamo kako su karte posložene"

Gostujući u podkastu "It Happened in Hollywood", direktor fotografije Lari Smit, koji je radio na filmu i nadgledao njegovu nedavnu restauraciju za prestižnu Criterion Collection, osvrnuo se na jezive paralele s Epstajnovim slučajem.

"Danas postoji toliko teorija zavere da je teško znati u šta verovati, a u šta ne", rekao je Smit. "Ali mislim da smo dovoljno inteligentni da shvatimo kako su karte posložene, zar ne?"

Foto: Warner - Hobby Films - Pole Star / AFP / Profimedia

I zaista, ono što je Kjubrik uhvatio jeste svet u kom neko poput Džefrija Epstajna postaje gotovo neizbežna pojava: mračno čvorište novca, tajnovitosti, nekažnjivosti i muške seksualne želje iskrivljene institucionalnom moći.

Žrtve kao potrošna roba

Epstajnove žrtve nisu bile drugačije od devojaka na maskiranim orgijama u filmu, uključujući misterioznu ženu koja upozorava Bila: "Mislim da ne shvataš u kakvoj si opasnosti sada." Reč je o ekonomski ranjivim mladim ženama koje su moćni muškarci iz njegove nezakonite društvene mreže smatrali potrošnom robom.

Džefri Epstajn Foto: Uma Sanghvi / Zuma Press / Profimedia

Baš kao i sekvenca orgija koja trgovinu seksom pretvara u visoko estetizovani ritual, Epstajn se oslanjao na zamke ekstremnog bogatstva, privatne avione, privatna ostrva, privatne usluge masaže, kako bi "našminkao" sopstvene zločine. Taj krug postao je javna tajna; oni koji su pokušali da ga razotkriju bili su zastrašivanjem prisiljeni na ćutanje. Sve se to događa i u filmu "Širom zatvorenih očiju".

Kjubrikov film bio je jednako istraživanje psihoseksualne dinamike braka koliko i optužnica protiv nekontrolisane moći. Njegova genijalnost leži u tome što je, možda i nehotice, proročanski uhvatio duh vremena koji ćemo u potpunosti razumeti tek 25 godina kasnije.

(Kurir.rs/ Tportal)

Video: Didi J gledala premijeru filma s Tomom Kruzom i Lejdi Gagom