Džek Daglas, producent i prijatelj legendarnog Džona Lenona, progovorio je o jednom incidentu u kom je učestvovao bivši član Bitlsa. Prisetio se okupljanja na kom su on i Lenon prisustvovali uz društvenog aktivistu Ebija Hofmana, 70-ih godina u Njujorku.

"Razgovarali su u njegovom stanu. Razgovarali su o nasilju, a on je postajao sve pijaniji i pijaniji. Napravio je pravu scenu na toj zabavi", rekao je Džek u podkastu "The Magnificent Others", a potom je otkrio detalje incidenta koji je prestravio goste. Ispričao je da je Lenona razljutila aktivistkinja koja je promovisala radikalni ekstremizam.

U galeriji pogledajte fotografije Džona Lenona i Joko Ono:

"Zgrabio je nož iz kuhinje, prišao je toj ženi koja je vikala: ‘Ubij svinje‘, a onda joj je rekao: ‘Želiš nasilje? Pokazaću ti nasilje‘", ispričao je Douglas.

Džon je svojim potezom prestravio ženu, a potom su on i Džek napustili zabavu.

Kako piše "New York Post", izraz "svinja", koji je žena spomenula na okupljanju, u to vreme se odnosio na policiju, te su ga koristile brojne političke stranke. Daglas je rekao da su Lenon i njegova supruga Joko Ono tada bili vrlo povezani s Hofmanom i kolegom aktivistom Džerijem Rabinom. Ebi i Džeri su uspeli da nagovore Džona i Joko da govore na skupu za Džona Sinklera, pisca koji je bio osuđen na 10 godina zatvora zbog prodaje marihuane.

Daglas je istakao da su Hofman i Rabin "koristili" Lenona za promovisanje svoje političke agende, a nazvao ih je i "ludacima".

Džek i Džon bili su vrlo bliski, a producent je bio jedna od poslednjih osoba koje je muzičar video pre smrti.Lenon je ubijen 8. decembra 1980. godine, kada je imao 40 godina. Istog dana je radio s Džekom u studiju. "Bio je vrlo pozitivan. Oboje su bili jako srećni. Tokom tog perioda bio je uzbuđen zbog povratka i srećan što može da bude s porodicom i zbog toga koliko voli svog sina Šona i kako su stvari s Joko prilično dobre", ispričao je Džek pre dve godine.

Dodao je i da je muzičar imao puno planova za budućnost. "Jednom prilikom sam ga pitao: ‘Koja je tajna pisanja zaista sjajne pesme?‘ Rekao mi je: ‘Govori istinu i neka se rimuje.‘ Razlog zašto su ljudi osećali bliskost s njim bio je taj što su uvek osećali da ga poznaju, jer je pevao o onome kroz šta prolazi", rekao je.

Džon i Joko zajedno su bili 14 godina, tokom kojih su dobili sina Šona. Lenon je dobio sina Džulijana s bivšom suprugom, Sintijom Lenon.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

