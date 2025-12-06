Slušaj vest

Dejv Monk, legendarni radijski glas koji je gotovo četiri decenije vodio programe na BBC Eseksu, preminuo je u 72. godini nakon teške borbe s karcinomom pankreasa.

Bolest mu je prvi put dijagnostikovana 2024. godine, a nedavno je dirljivo objavio da se rak vratio nedugo pre njegove smrti.

Monk, rođen kao Dejvid Trevis, bio je među prvim voditeljima BBC Eseksa kada je stanica počela s emitovanjem iz Čelmsforda u novembru 1986. godine.

Dejv Monk Foto: VisitEssex/youtube

Glas koji je ispisao istoriju Eseksa

Tokom svoje bogate karijere, Monk je izveštavao o nekim od najznačajnijih trenutaka u istoriji okruga uključujući i to da je bio prvi lokalni voditelj koji se oglasio na talasima posle smrti kraljice Elizabete II. Razgovarao je i sa brojnim slavnim ličnostima, među kojima su ser Toni Bler, Dejm Vera Lin i ser Pol Makartni.

Osim novinarskog rada, bio je i posvećen humanitarnim aktivnostima. Podržavao je Havens Hospices, aerodrom Stou Meriz iz Prvog svetskog rata, Parkinson’s UK i humanitarnu organizaciju CHAPS posvećenu zdravlju muškaraca u Kolčesteru. Takođe je bio pokrovitelj utočišta za konje Remus i organizacije Open Road, koja pomaže ljudima u oporavku od zavisnosti.

Dirljiv oproštaj sa slušaocima

Monk je poslednji put emitovao svoj program u septembru 2023, kada je otišao u penziju. Svoju bogatu karijeru zaključio je pesmom Goodbye-ee Dadlija Mura i Pitera Kuka.

U poslednjoj poruci slušaocima rekao je:

„Čuvajte se, dobro se zabavite, i ne zaboravite što više smeha, to više života. Doviđenja.“

Ove reči su postale njegov emotivni testament, nakon čega su počele da pristižu brojne posvete i izrazi tuge.

Najpotresniji trenutak karijere: Istina o dedi

Jedan od najnezaboravnijih trenutaka Monkovog radijskog rada dogodio se 2011. tokom specijala o porodičnoj istoriji u saradnji s Istorijskim arhivom Eseksa (ERO). U programu je otkriveno da je njegov deda, kanadski vazduhoplovac, poginuo u padu aviona još 1916. godine, tokom Prvog svetskog rata.

Sara Ensor iz ERO pronašla je fotografiju Keneta Metjusona i objavila otkriće uživo u programu.

„Krenule su mi suze. Bio je to izuzetno emotivan trenutak. Morala sam da popunim tišinu jer je ostao bez reči… Mislim da ga je sve potpuno zateklo“, ispričala je ona.

Monk je zatim otputovao u Kanadu kako bi upoznao rođake za koje nije znao da postoje putovanje koje je BBC Eseks pretočio u specijal 2015. godine.

Nekoliko godina kasnije, ova porodična priča dovela ga je i do susreta sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom tokom obeležavanja stogodišnjice završetka Prvog svetskog rata. Predsednikov tim čuo je za njegovu priču i pozvao ga da prisustvuje ceremoniji.

U knjizi koju je objavio početkom ove godine, Monk je napisao da je bio „ushićen“ što je predsedniku Makronu mogao da predstavi svog „novootkrivenog“ pokojnog dedu.