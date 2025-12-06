Slušaj vest

Glumac iz serije "Emily in Paris", Džeremi O. Heris, našao se iza rešetaka nakon što je uhapšen pod sumnjom da je pokušao da prokrijumčari narkotike u Japan.

Tridesetšestogodišnji dramaturg, nominovan za prestižnu nagradu Toni, zaustavljen je na aerodromu Naha u Okinavi, gde su ga lokalni mediji opisali kao putnika kod kog je otkrivena „kristalna supstanca“ sakrivena u torbi. Prema navodima vlasti, materijal je navodno testiran kao MDMA, težine oko 780 mg količina znatno veća od uobičajene za rekreativnu upotrebu.

Džeremi O Heris Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Nakon incidenta, carinski zvaničnici su podneli krivičnu prijavu, a tužioci u Okinavi preuzeli su slučaj.

Japanske vlasti za sada nisu potvrdile da li je Heris izneo bilo kakvu odbranu niti da li je angažovao advokata. Poznato je jedino da je u pritvoru od 16. novembra, dok istraga i dalje traje.

Uspon na pozornici i prelazak na svetske ekrane

Heris je stekao ogromnu slavu zahvaljujući "Slave Play", brodvejskom komadu koji je oborio rekorde po broju Toni nominacija – više nego bilo koja drama pre njega.

U novije vreme pripremao se za pojavljivanje na Međunarodnom filmskom festivalu Crveno more u Saudijskoj Arabiji, gde je trebalo da promoviše Erupciju – film u kojem glumi uz pop zvezdu Čarli XCX, a potpisuje i scenario i produkciju. Međutim, njegov planirani dolazak iznenada je uklonjen iz festivalskog programa, bez ikakvog objašnjenja organizatora.

Zvezda “Emily in Paris”

Gledaocima Netflixa Heris je najpoznatiji kao Gregori Eliot Dipri, ekscentrični i visoko­profili­ra­ni modni dizajner koji se nadmeće sa Emi (Lili Kolins) u pariškom svetu mode. Lik je poznat po profesionalnim rivalstvima, uključujući viralne sukobe na društvenim mrežama sa Emi, kao i tenzijama sa kolegom dizajnerom Pjerom Kadomom.

Haris se pojavio u 2, 3. i 4. sezoni serije, a karijeru je gradio i ispred i iza kamere uključujući i producentski rad na HBO hitu Euforija.