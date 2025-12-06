Slušaj vest

Kejti Peri i Džastin Trudo i zvanično su potvrdili svoju vezu krajem oktobra , a glasine su odlučili da prekinu romantičnim izlaskom u Parizu. Sada je na pevačicinom Instagram profilu prvi put osvanula i njihova zajednička fotografija.

Par je otputovao u Tokijo gde uživa ove jeseni, a nakon višemesečnih skivanja sada su prvi put i zajedno objavili fotografiju koja definitivno stavlja tačku na sve spekulacije koje su kružile od kada je otkrivena njihova ljubavna veza.

Ova romansa dolazi nakon što je Peri ranije ove godine raskinula dugogodišnju veridbu s glumcem Orlandom Blumom, s kojim ima petogodišnju ćerku Dejsi Dav. Njihovi predstavnici potvrdili su u julu da su odlučili da se fokusiraju na zajedničko roditeljstvo. "Orlando i Kejti poslednjih mnogo meseci menjali su svoj odnos kako bi se usredsredili na zajedničko roditeljstvo. Nastaviće da se viđaju zajedno kao porodica, jer im je zajednički prioritet – i uvek će biti – odgajanje ćerke s ljubavlju, stabilnošću i međusobnim poštovanjem", stajalo je u izjavi.

Kejti Peri godinama je bila u ljubavi sa Orlandom Blumom:

Pevačica je prethodno bila u braku s Raselom Brendom od 2010. do 2012. godine. S druge strane, Džastin Trudo je 2023. objavio da se nakon 18 godina braka razvodi od supruge Sofi Gregoir, s kojom ima troje dece. Trudo je bio premijer Kanade od 2015. do marta 2025. godine.

Veza otkrivena krajem jula

Krajem jula 2025, TMZ je objavio fotografije Peri i bivšeg kanadskog premijera na večeri u Montrealu. Trudo se rastao od supruge 2023, a Kejti je tada bila na kanadskom delu turneje.

Glasine o ljubavnoj romansi dodatno su potvrdile nedavno objavljene fotografije pevačice i bivšeg premijera Kanade kako razmenjuju nežnosti na jahti.