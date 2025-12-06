Slušaj vest

Bankovni računi Raula Roče, predsednika i suvlasnika Miss Universe organizacije, zamrznuti su u Meksiku u sklopu velike krivične istrage, prenosi Associated Press.

Finansijska obaveštajna jedinica Meksika nacionalna kancelarija za borbu protiv pranja novca blokirala je Ročine račune zbog istrage povezane sa švercom droge, oružja i goriva.

Informacije je za AP potvrdio visoki federalni zvaničnik koji je insistirao na anonimnosti jer nije ovlašćen da govori o aktivnoj istrazi.

Dugotrajna istraga i poternice

Prema navodima AP-a, meksički biznismen nalazi se pod istragom još od novembra 2024. zbog sumnje na organizovani kriminal, uključujući krađu goriva, trgovinu drogom i šverc oružja. Sudija je ranije ovog meseca izdao nalog za hapšenje Roče i još 12 osoba za koje se sumnja da su deo iste kriminalne mreže.

Ročin biznis, Legacy Holding Group USA, poseduje 50 odsto vlasništva nad Miss Universe organizacijom. Preostalih 50 odsto pripada tajlandskoj preduzetnici Džakapong „En“ Džakradžutatip, vlasnici kompanije JKN Global Group PCL.

Protiv Džakradžutatip takođe je izdat nalog za hapšenje, nakon što se nije pojavila na sudu, niti je dostavila obaveštenje o izostanku. Sud u Bangkoku proglasio ju je rizičnom za bekstvo.

Optužbe za široku kriminalnu mrežu

Vesti o zamrznutim računima pojavile su se nešto više od nedelju dana nakon što je meksički list Reforma objavio da je Roča optužen od strane Federalnog tužilaštva (FRG) zbog uloge u švercu droge, oružja i goriva između Gvatemale i Meksika.

Prema dokumentima do kojih je list došao, FRG tvrdi da članovi navodne Ročine kriminalne grupe imaju „veze sa političarima i vlastima na sva tri nivoa vlasti, kako bi nesmetano sprovodili svoju misiju prodaju narkotika i velike količine ratnog oružja.“

Senka nad izborom za Miss Universe 2025

Eksplozivni izveštaj Reforme usledio je svega nekoliko dana nakon što je 21. novembra proglašena nova Miss Universe Fatima Boš iz Meksika u takmičenju koje je i samo bilo obeleženo nizom kontroverzi.

Fatima Boš iz Meksika pobedila je na takmičenju:

Tokom finala zabeleženi su:

žestok sukob između jedne takmičarke i izvršnog člana organizacije,

masovno povlačenje sudija svega nekoliko dana pre izbora,

optužbe za neregularnosti u sistemu ocenjivanja.

Sve u svemu, nagomilani skandali dodatno su bacili senku na već poljuljanu reputaciju Miss Universe organizacije.