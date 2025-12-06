Slušaj vest

U intervjuu za MailOnline, 81-godišnjak je rekao da bi voleo da se sretne sa svojim zetom, princom Harijem, i po prvi put uživo upozna svoje unuke, Arčija i Lilibet.

„Ne želim da umrem u svađi sa Megan“, rekao je Tomas, ističući da mu je najveća želja da vidi svoju decu i unuke „dok još ima vremena“. Dodao je i da je tokom svih ovih godina zadržao isti broj telefona „kako bi Meg uvek mogla da ga pozove“.

1/6 Vidi galeriju Venčanje princa Harija i Megan Markl Foto: Paul Edwards The Sun / News Licensing / Profimedia

Da li se Megan ipak javila?

Iako je Tomas tvrdio da od Megan nije dobio nikakvu poruku nakon operacije, dan ranije pojavili su se drugačiji navodi. The Sun je objavio da se vojvotkinja ipak obratila ocu nakon što je hitno primljen u bolnicu na Filipinima. Portparol Megan Markl potvrdio je:

„Mogu da potvrdim da mu se javila.“

Tomas je na Filipinima živeo od januara, posle deset godina provedenih u Meksiku. Njegove zdravstvene tegobe traju već godinama, pre amputacije, preživeo je i moždani udar, kao i dva srčana udara 2018. godine, neposredno pred Meganino venčanje.

Tomas Markl Foto: Good Morning Britain / Ferrari / Profimedia

Godine zahlađenih odnosa

Otac i ćerka nisu razgovarali od 2018. godine, kada je niz incidenata doveo do potpunog prekida odnosa. Najpre su to bili iscenirani paparaco snimci zbog kojih je Megan bila duboko razočarana. Zatim je usledila žustra telefonska rasprava dok se Tomas oporavljao od srčanog udara, a kasnije i ogorčeni medijski istupi njegove druge dece.

Tomas je tada izjavio:

„Bio sam u bolničkom krevetu, oporavljao se od srčanog udara, a na mene je svaljivana krivica. To me je jako povredilo.“

Megan se udala bez prisustva oca, a umesto njega, do oltara ju je ispratio tadašnji princ Čarls.

Samanta Markl Foto: 7 News Spotlight / Ferrari / Profimedia

Porodica u centru medijske oluje

Zabrinutost za Tomasovo stanje dodatno se pojačala pre nekoliko meseci, kada je njegova druga ćerka, Samanta, tvrdila da je ostao zarobljen na 19. spratu svoje zgrade nakon potresa jačine 6,9 stepeni na Filipinima.

Uprkos zdravstvenim problemima i burnoj prošlosti, Tomas se nada pomirenju: želi da, makar jednom, vidi Megan, upozna Harija i upozna svoje unuke koje nikada nije držao u naručju.