Glumac Nebojša Kundačina (63) oženio se koleginicom koja je od njega mlađa 32 godine. Njihova priča počela je još na njenoj prvoj godini studija glume, kada je upravo jedan seminarski rad potpuno preokrenuo Nebojšin život i povezao ih na neočekivan način. Marija je sada objavila provokativan snimak na kojem pozira u šortsu i uskoj majici, ispod koje nije nosila brus, pa je njen izgled privukao veliku pažnju i izazvao brojne komentare na mrežama.

Marija se snimala u ogledalu, zavodljivo pozirala, a komentari i lajkovi su se samo nizali na njen račun.

Marija Kundačina je udata za 32 godine starijeg kolegu Foto: Printscreen/ Instagram/ marijamajakundaciina

Osim toga, Marija je nedavno skratila dugu kosu, te sad ima novu frizuru, koja joj prema mišljenju mnogih stoji fenomenalno.

Marija Kundačina se za Nebojšu Kundačinu još na prvoj godini studija glume Foto: Printscreen/ Instagram/ marijamajakundaciina

"Divno je kad se dvoje ljudi pronađu i prepoznaju"

Podsetimo, Nebojša se Marijom oženio 24. januara 2019. godine i par kaže da godine starijeg kolegu"ljubav ne broji godine".

Marija je tokom seminarskog rada pomno pratila stvaralaštvo Nebojše Kundačine, a njegova gluma ju je jako dirnula, pa je imala potrebu da sa njim popriča o komadima koje je gledala.

"Na fakultetu smo dobili zadatak da napišemo seminarski rad o predstavama koje smo gledali, a ja sam pogledala nekoliko u nacionalnom teatru u kojima je glumio Nebojša. Njegova gluma toliko me je dirnula da sam mu prišla posle jednog izvođenja sa željom da mu postavim nekoliko pitanja o njegovim ulogama", rekla je Marija svojevremeno za "Gloriju", prenosi Blic.

Nebojša je istakao da je bio zatečen time da neko toliko studiozno gleda dramske komade i piše seminarski rad o tome.

"Pošto posle predstave najčešće nisam u stanju da mislim kako treba, zamolio sam Mariju da se čujemo sutradan. Želeo sam da u međuvremenu malo razmislim i, u slavu nauke, dam odgovarajuće i suvisle odgovore. I eto, sutradan smo se čuli i razgovarali, naravno u pozorištu i o pozorištu, a među nama su se odmah javile simpatije, prepoznali smo se", istakao je Kundačina i dodao:

"Među nama je od početka sve nekako romantično i baš onako kako i treba da bude, ukoliko išta može da bude romantično u ovom brzom i ludom vremenu. Divno je kad se dvoje ljudi pronađu i prepoznaju. Kad je prava osoba u pitanju, onda se sve dešava lako, bez ikakvih strategija i planova, pa je i venčanje došlo nekako spontano. Imamo dosta istih interesovanja, za glumu, muziku. Mnogo čitamo, ali uglavnom vezano za glumu, delimo sličan osećaj za dobre stvari i zajednički to sve doživljavamo kao neko ushićenje", rekao je glumac o odnosu sa Marijom.

