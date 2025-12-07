Slušaj vest

27-godišnja manekenka Loti Mos, koja je ujedno mlađa polusestra supermodela Kejt Mos, izazvala je veliku pažnju pojavom na crvenom tepihu tokom dobrotvornog događaja u Minhenu. Naime, obukla je providnu kratku haljinu koja je otkrivala sve njene atribute.

Kao i njena sestra, Loti je poznata po svojim zavodljivim odabirima i fotografijama koje često deli na Instagramu. Tako je ovoga puta na sebi imala providnu srebrnu haljinu s dijamantnim ukrasima, resicama i dugim ogrtačem koji se vukao po podu, a ispod haljine odlučila je da ne nosi brushalter, ali je obukla providan donji veš.

Kombinovala je to uz crne platforme i jednostavnu šminku, kao i puštenu frizuru. Međutim, recenzije ovakvog izazovnog autfita nisu bile najbolje. Svi su uglavnom koristili opis - jeftino.

Na dobrotvornom događaju "Barbara Tag" u Nemačkoj, Loti se družila i pozirala s glumicom poznatoj po seriji "The O.C.", Mišom Barton. Događaj je obeležio Dan svete Barbare, kada stanovnici nemačkog govornog područja 4. decembra seku grane s trešanja, jabuka ili šljiva i stavljaju ih u vazu s vodom.

