Bivši šef Formule 1, Berni Eklston (95), u braku je s 45 godina mlađom Fabijanom Flosi.

Milijarderu je to treći brak. I dok je svima poznata njegova druga supruga, Slavica Eklston, poreklom Srpkinja, mnogi ne znaju za njegovu prvu ženu.

Ko je prva supruga Bernija Eklstona?

Ona je Ajvi Bamford i navodno je dve godine starija od Bernija, piše The Sun. Venčali su se 1952, a tri godine kasnije dobili su ćerku Deboru. Razveli su se 60-ih, a Debora je ostala da živi s majkom. Nije uopšte poznato da li je Ajvi danas živa i kako izgleda, s obzirom na to da je "nestala" i nigde nema njenih fotografija.

Podsetimo, Berni se s drugom suprugom Slavicom venčao 1985. i dobili su dve ćerke - Tamaru i Petru. Razveli su se 2009. nakon 24 godine braka, a sudu je trebalo samo 58 sekundi da njihov brak proglasi ništavnim.

Ono što ih je razdvojilo nije bila visina ni razlika u godinama, već to što je Berni bio previše zaljubljen u svoj posao.

"Šta imam od njega? Dolazi s posla posle osam, večera i ode da spava. Čak i ako je na odmoru, ne može dva minuta da bude u miru. Osim posla, ništa ga ne zanima. Nema hobi, a druge ljude smatra dosadnima", rekla je Slavica.

Milijarder se trećom suprugom, Fabijanom Flosi oženio 2012, a sina Ejsija dobili su 2020. godine. Berni je tada imao 89 godina, a njegova treća supruga je čak 20 godina mlađa od njegove najstarije ćerke.

