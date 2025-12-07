Slušaj vest

Reper Kertis "50 Cent" Džekson objavio je četverodelni dokumentarac na Netflixu posvećen kontroverznom hip‑hop mogulu Šonu Didiju Kombsu, poznatom i kao Paf Dedi.

Serija pod nazivom "Sean Combs: The Reckoning" prikazuje njegov meteorski uspon do vrha muzičke industrije, ali i nagli pad usled brojnih optužbi za seksualno zlostavljanje i zlostavljanje generalno. 50 Cent je za NBC News potvrdio kako su na dokumentarcu radili više od godinu dana s rediteljkom Aleksandrijom Stejplton.

Među ključnim segmentima su ubistva legendarnih repera Tupaka šakura i The Notorious B.I.G.-a – događaji koji su pokrenuli zloglasni rivalitet Istočne i Zapadne obale. Dokumentarac donosi novu, nikad pre javno viđenu dokumentaciju, kako kaže rediteljka Stejplton: "Niko pre nije to povezao ovako."

Dokumentarac uključuje izjavu pevačice Obri O'Dej (nekada članice grupe Danity Kane), koja tvrdi da je doživela napad s Kombsove strane. U filmu, čitajući deo izjave advokata navodne žrtve, O’Dej u jednoj sceni govori: "Ne znam da li sam bila silovana i ne želim da znam". Njena zbunjenost i sumnje "da li sam bila silovana ili ne" daju dokumentarcu tešku emocionalnu težinu.

Uz to, prikazani su i dosad neobjavljeni snimci Kombsovih dana pre hapšenja – privatni razgovori, planovi odbrane, scene iz noćnog života i susreta s obožavateljima. Jedan od članova porote komentarisao je da se pravda napokon dogodila iako su presude bile blaže za neke optužbe.

Didijev tim oštro je reagovao nazivajući dokumentarac sramotnim napadom i tvrdeći da je korišćen "ukradeni" privatni video-materijal bez dozvole. U saopštenju za TMZ portparol optužuje Netflix i 50 Centa da zloupotrebljavaju snimke koji nikada nisu bili namenjeni javnosti, uključuju privatne razgovore i planove odbrane.

Netflix odgovara da je sav materijal pribavljen legalno i da projekat ima sva potrebna prava. Rediteljka Stejplton kaže kako je Didi upravo zbog toga godinama sam dokumentovao svoj život, pa je materijal u dokumentarcu sasvim legalan i dostupan.

Međutim, dokumentarac ne donosi samo priče o poslednjim skandalima – on ide dalje u istoriju hip‑hopa: otkriva moć, glamur, slavu, ali i tamnu stranu popularnosti. Rivalitet Istočne i Zapadne obale, tragedije mladih umetnika, etiketa slave, moć i zloupotreba – to su sve teme koje se provlače kroz epizode. Mnogi stručnjaci smatraju da sporni dokumentarac može biti jedan od najsnažnijih portreta muzičke industrije i problema moći u poslednjim decenijama.

