Finale Montesonga 2025 ulazi u završnu fazu, a među 15 kandidata koji se bore za kartu zaPesmu Evrovizije 2026 u Beču već se jasno izdvaja ime o kojem se najviše priča - Tamara Živković. Njena pesma "Nova Zora" izazvala je pravi zemljotres među evrovizijskim fanovima, koji danima komentarišu da je upravo Tamara najveći favorit ovogodišnjeg festivala.

Reakcije na društvenim mrežama i forumima ne jenjavaju: fanovi ističu da je reč o pesmi koja "osvaja na prvo slušanje" i da Tamara donosi "emociju i kvalitet koji se retko čuju u regionalnim izborima". Mnogi navode da "Nova Zora" zvuči kao moderan evropski pop sa snažnom porukom, dok se Tamarin vokal opisuje kao "nešto što obara publiku".

"Nova Zora" je zamišljena kao emotivna priča o oslobađanju, buđenju i povratku unutrašnjoj snazi, što se u potpunosti oslikava u načinu na koji je publika prihvatila ovaj broj. Autorski tim, koji predvode Boris Subotić (muzika i tekst) i Marko Drežnjak (aranžman), stvorio je pesmu koja je već postala jedna od najkomentarisanjih u ovogodišnjem ciklusu.

Tamara, koja iza sebe ima ozbiljno muzičko obrazovanje i bogatu scensku praksu, danas gradi prepoznatljiv umetnički identitet kroz projekte koji joj donose sve veću publiku i poštovanje.



U svojoj izjavi, Tamara poručuje: "Podrška koju dobijam poslednjih dana za mene je neverovatno značajna. 'Nova Zora' je lična i emotivna pesma, priča o pronalaženju snage i slobode. Ako ljudi to prepoznaju i osećaju, onda je moj cilj već ispunjen."

Kako se približava finale, sve više medija i publike govori o tome da je Tamara favorit među svih 15 takmičara. Njeno ime dominira komentarima, a veliki broj evrovizijskih fanova tvrdi da bi baš ona mogla doneti Crnoj Gori jedan od najupečatljivijih nastupa poslednjih godina.

Uvedena je ove godine i jedna važna novina - publika iz Srbije moći će online da glasa za pobednika Montesonga, što dodatno pojačava tenziju pred veče odluke. S obzirom na veliku podršku koju Tamara već ima među srpskim pratiocima Evrovizije, očekuje se da će upravo ta mogućnost imati veliki uticaj na konačni rezultat.