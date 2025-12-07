Slušaj vest

Američki mediji navode da pop superzvezda Tejlor Svift i igrač američkog fudbala, Trevis Kelsi navodno planiraju da se venčaju u subotu, 13. juna 2026. u otmenom imanju Ocean House na Roud Ajlandu.

Jedna od najuspešnijih muzičkih zvezda današnjice, Tejlor Svift i njen partner Trevis Kelsi sve intenzivnije razmatraju planove za svoj veliki dan. Kako piše PageSix, pevačica je bila toliko uporna da se venča baš tog dana da je isplatila veliki ček drugoj budućoj mladi koja je već rezervisala svoje venčanje na tom mestu.

Srećan i omiljen broj

Takođe navode da kad je reč o "bitnosti tog datuma" za kantautorku, ona je rođena 13. decembra, što znači da je 13. juna njen "polurođendan", a 13 je pevačici omiljeni i "srećni" broj. Premda su raniji izvori tvrdili da slavni par planira intimno venčanje u krugu najbližih, navodno su shvatili da će biti gotovo nemoguće da ograniče spisak gostiju na malom broju ljudi. Navodno žele da se venčaju što pre jer pevačica želi da zasnuje porodicu.

Inače, Kuća slavnih kantri muzike u petak je u Nešvilu, otvorila izložbu "Life of a Showgirl", koja će moći da se poseti do zatvaranja, 9. januara. Ovaj pop-up će omogućiti obožavateljima da izbliza pogledaju više predmeta korišćenih tokom karijere pop zvezde.

Neki od ovih odabranih predmeta uključuju: korset koji su dizajnirali The Blonds, vintidž ukras za glavu od perja Boba Makija, štikle Kristijana Lobutena "Miss Z Strass", te megafon, rediteljsku stolicu i limenke boje koje je Svift koristila kao rekvizite u reklami za svoju ploču.

