Dženis Kombs (85), majka Šona Didija Kombsa (56), koji trenutno služi zatvorsku kaznu od četiri godine i dva meseca u zatvoru Fort Dix u Nju Džerziju, žestoko je reagovala na Netflixov dokumentarac "Sean Combs: The Reckoning".

Odlučila je da javno progovori za Deadline kako bi "ispravila neke od laži" prikazane u filmu koji je na platformu stigao 2. decembra.

Paf Dedi s majkom, Dženis Kombs Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

- Iznošenje netačnih podataka o odrastanju mog sina Šona i našem porodičnom životu je namerno. Cilj je zavarati gledaoce i dodatno naštetiti našem ugledu - rekla je. Ona je gotovo svaki dan dvomesečnog suđenja bivšem muzičkom mogulu zbog optužbi za trgovinu ljudima i reketiranje provodila u sudnici na Menhetnu, Dženid Kombs insistira da je najveći suparnik njenog sina, Kertis "50 Cent" Džekson, producirao emisiju prošaranu lažima.

Prozvala je striming platformu zbog "senzacionalizma koji se koristi za promovisanje serije".

Najviše ju je naljutio deo u kom se tvrdi da je njen sin jednom iskalio bes na njoj.

– Optužbe koje je izneo gospodin Kirk Barous (bivši poslovni partner Didija, suosnivač Bad Boy Recordsa) da me moj sin ošamario dok smo razgovarali nakon tragičnih događaja na City Collegeu 28. decembra 1991. godine, netačne su i potpuno lažne – izjavila je Dženis.

- Bio je to vrlo tužan dan za sve nas - rekla je.

Foto: Printscreen/ Youtube/ Netflix

Tog dana je na humanitarnom događaju koji je promovisao njen sin, u krcatoj dvorani, devetoro ljudi izgubilo život u stampedu, a desetine su bile povređene.

- Da on iskoristi ovu tragediju i uključi lažne narative kako bi dodatno opravdao svoj pređašnji propali i sadašnji pokušaj da stekne ono što nikada nije bilo njegovo, Bad Boy Records, pogrešno je, nečuveno i više nego uvredljivo - kazala je Kombs.

Paf Dedi Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Rekla je i da je u dokumentarcu ona prikazana kao loša majka koja zlostavlja svog sina.

- To je neistina. Šona sam podigla s ljubavlju i naporno radeći, a ne zlostavljajući ga. On je uvek bio vredan čovek, sa zadatim ciljevima i ambiciozan.

Zaključila je kako traži odgovornost od autora serije.

- Zahtevam da se te iskrivljene priče, laži i obmanjujuće izjave javno povuku.

Paf Dedi Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Didijevi advokati zatražili su uklanjanje četvorodelne serije s platforme tvrdeći da su u njoj korišćeni "ukradeni snimci" i iznesene laži. Iz Netflixa su za Deadline reagovali na kritike i zahteve i posebno spomenuli 50 Centa, čija veza sa serijom najviše žulja Šona Kombsa.

"Ovo nije napadački uradak niti čin odmazde. Lertis Džekson je izvršni producent, ali nema kreativnu kontrolu. Niko nije bio plaćen za učestvovanje", napisali su iz Netflixa.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

