Praznični kostim Vila Ferela iz božićnog filma "Vilenjak" prodat je na aukciji u Londonu za više od 274.000 €.

Film o čoveku koji je odrastao kao jedan od vilenjaka Deda Mraza i putuje u Njujork da bi pronašao svog pravog oca premijeru je imao 2003. Kritika ga je nahvalila i smatra se jednim od najboljih božićnih filmova svih vremena. Kostim je osmislio producent filma Džon Berg kako bi bio usklađen sa scenom u liftu u kojoj Badi pritiska svako dugme jer ga, dok svetle, podsećaju na božićnu jelku.

Zeleno-žuti kostim vilenjaka s crnom kopčom i belom kragnom i manžetama prodat je za 274.132 €, a u cenu je uključena i premija kupca, kao i kod svih prodatih lotova.

Aukcija prepuna filmskih memorabilija

Kupca je našao već prvog dana održavanja poznate Propstoreove zimske aukcije memorabilija koja se održava uživo, a na njoj su ponuđeni i predmeti iz ostalih popularnih filmova, poput "Supermana" (1978), "Spider-Mana 3" (2007) i "Beetlejuicea" (1988).

Najveću zaradu na aukciji ostvario je Bob Fetov karabin EE-3 iz filma "Ratovi zvezda: Imperija uzvraća udarac" (1980). Prodat je za 526.622 €, a njegova pretprodajna procena iznosila je između 400.778 € i 801.556 €.

Šešir od filca koji je u filmu "Indijana Džons i ukleti hram" iz 1984. nosio Harison Ford premašio je najvišu pretprodajnu procenu za više od 68.000 €. Prodat je za 418.000 €.

Svetlosni mač Obi-Vana i horor rekviziti

Svetlosni mač koji je koristio lik Juana Makgregora, Obi-Van Kenobi, u filmu "Ratovi zvezda: Epizoda I – Fantomska pretnja" (1999) prodat je za 330.400 €, a uz njega je kupac dobio i pismo o autentičnosti koje je potpisao reditelj Džordž Lukas.

Na aukciji je ponuđen i niz rekvizita iz horor filmova, između ostalih i maska Gostfejsa iz filma "Vrisak" (1996), te kaskaderska sekira Džeka Nikolsona u ulozi Džeka Torensa iz filma "Isijavanje" (1980), koja je dosegla cenu od 201.100 €.

Propstore: Neki od najlegendarnijih filmskih rekvizita

"'Ratovi zvezda' oduvek su bili temelj istorije Propstorea, a nama je posebno važno kada dobijemo priliku da ponudimo predmete ovakvog kalibra, koji su zanimljivi brojnim kolekcionarima. Ova aukcija nudi neke od najlegendarnijih filmskih rekvizita i kreacija i radujemo se što ćemo u nedelju videti kako će se završiti", rekao je Stiven Lejn, osnivač i glavni izvršni direktor Propstorea.

U nedelju, poslednjeg dana licitacije, zainteresovanima će se prikazati i ponuditi više od 300 predmeta koji slave umetnost animacije u filmu i na malim ekranima.

(Kurir.rs/ Index.hr)

