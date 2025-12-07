Slušaj vest

Glumac Metju Lilard, koji je široj publici najpoznatiji po ulozi Šegija u igranoj verziji "Skubija Dua" u Stjuarta Mačera u horor klasiku "Vrisak", oglasio se nakon što ga je slavni reditelj Kventin Tarantino nedavno žestoko kritikovao.

Lilard je priznao da ga je Tarantinovo omalovažavanje njegovog glumačkog talenta i te kako pogodilo.

Kventin Tarantino Foto: Profimedia

"Je*eno je grozno"

Na konvenciji GalaxyCon u Ohaju, glumac se osvrnuo na rediteljeve reči. Premda je na prvu pokušao da ostavi utisak da ga sve to ne dotiče, ubrzo je otvoreno priznao koliko su ga povredile Tarantinove primedbe.

"Kventin Tarantino je ove nedelje rekao da me ne voli kao glumca. Eh, šta god. Koga briga?", našalio se pred publikom, koja ga je dočekala aplauzom. Međutim, ubrzo je postao iskreniji: "Iskreno, to povredi vaša osećanja. Je*eno je grozno. A to ne biste rekli Tomu Kruzu. Ne biste to rekli nekome ko je u vrhu Holivuda."

Metju Lilard Foto: Nina Prommer / Zuma Press / Profimedia

Lilard, koji je tokom karijere ostvario niz zapaženih i kultnih uloga, od filma "Hackers" do nedavnog horor hita "Pet noći kod Fredija", smatra da Tarantinove reči odražavaju šire mišljenje dela industrije o njemu. "Jako sam popularan u ovoj prostoriji. Nisam baš popularan u Holivudu. To su dva potpuno različita sveta, zar ne?", poručio je okupljenima. "I da, ponižavajuće je. I boli."

Šta je tačno rekao slavni reditelj?

Tarantino je svoje stavove izneo tokom gostovanja u podkastu Breta Istona Elisa. Tom prilikom je kritikovao više glumaca, a posebno se obrušio na Pola Dena, zvezdu filma "The Batman", nazvavši ga "mlitavim".

Kventin Tarantino Foto: Profimedia

Prema Tarantinovom mišljenju, Denova izvedba najveći je razlog zašto mu film "Biće krvi" (There Will Be Blood) nije na vrhu liste najboljih filmova svih vremena.

"On je najslabija karika. Ostin Batler bi bio fantastičan u toj ulozi. Pol Dejno je samo slab, slab, nezanimljiv", rekao je reditelj. Zatim je dodao: "Ne sviđa mi se Dejno, ne sviđa mi se Oven Vilson, i ne sviđa mi se Metju Lilard."

