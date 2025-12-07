Pevačica objavila video bez šminke: Transformacija je neverovatna, jel ovo ista žena?
Bivša članica "Pussycat Dolls", Nikol Šerzinger ponovo je probudila veliku pažnju na društvenim mrežama najnovijim objavama na Instagramu.
Pevačica je objavila snimak napravljen pred žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine. Naime ona je fanovima otkrila kako je izgledala pre nego što je zakoračila na crveni tepih ove sportske manifestacije.
Nikol Šerzinger u bikiniju:
Pravo iz tuš kabine, ogrnuta samo mantilom i bez trunke šminke Nikol je pozirala rped kamerom. Na licu je imala samo silikonske bjuti dodatke koje služe da ohlade lice i neutrališu podočnjake.
Nekoliko sekundi kasnije objavila je kadrove sa svečanosti na kojoj je izgledala kao milion dolara. Imala je zelenu haljinu koja je naglašavala njeno izvajano telo, ali i izraženu šminku. Ova dva kadra pre i posle su neverovatna, a mnogi su komentarisali da izgleda kao da su dve žene u snimku.
Međutim, malo ko je mogao da ostane imun na njenu prirodnu lepotu koju ona ponosno pokazuje. Zato i ne čudi što muškarci ne mogu da joj odole, a žene joj upućuju komplimente na svakom koraku.