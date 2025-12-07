Slušaj vest

Bivša članica "Pussycat Dolls", Nikol Šerzinger ponovo je probudila veliku pažnju na društvenim mrežama najnovijim objavama na Instagramu.

Pevačica je objavila snimak napravljen pred žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine. Naime ona je fanovima otkrila kako je izgledala pre nego što je zakoračila na crveni tepih ove sportske manifestacije.

Nikol Šerzinger u bikiniju:

Pravo iz tuš kabine, ogrnuta samo mantilom i bez trunke šminke Nikol je pozirala rped kamerom. Na licu je imala samo silikonske bjuti dodatke koje služe da ohlade lice i neutrališu podočnjake.

Nekoliko sekundi kasnije objavila je kadrove sa svečanosti na kojoj je izgledala kao milion dolara. Imala je zelenu haljinu koja je naglašavala njeno izvajano telo, ali i izraženu šminku. Ova dva kadra pre i posle su neverovatna, a mnogi su komentarisali da izgleda kao da su dve žene u snimku.

Međutim, malo ko je mogao da ostane imun na njenu prirodnu lepotu koju ona ponosno pokazuje. Zato i ne čudi što muškarci ne mogu da joj odole, a žene joj upućuju komplimente na svakom koraku.