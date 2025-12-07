Slušaj vest

Loren Sančez Bezos i Džef Bezos uživali su u noćnom provodu u Los Anđelesu. Par je viđen ruku pod ruku ispred ekskluzivnog Bird Streets Cluba, gde su još jednom privukli pažnju svojom upečatljivom pojavom.

Novopečena gospođa Bezos nosila je Alaia kaput čija je cena 10.000 dolara, ovaj strukirani model izgleda poput mini - haljine. Model strukiranog kroja naglasio je njenu figuru peščanog sata, a ona ga je stilizovala kao mini haljinu, kombinovanu sa crnim najlonkama i čizmama preko kolena od crne kože.

Stajling je upotpunila okruglim sunčanim naočarima i luksuznom crvenom kožnom torbom Chloé, vrednom 2.050 funti, dok su joj dugi, talasasti smeđi uvojci padali preko ramena.

Nasuprot njenoj glam kombinaciji, Bezos odlučio se za opušteniji, ali elegantan izgled – crnu majicu, pantalone i klasične cipele, uz prepoznatljive crne naočare.

Venecija još priča o njihovom svadbenom spektaklu

Podsetimo, par je u junu priredio venčanje koje su mnogi mediji nazvali „svadbom veka“. Bezos i Sančez razmenili su zavete pred gotovo 200 VIP gostiju na ostrvu San Đorđo Mađore u Veneciji, uprkos negodovanju lokalaca zbog zatvaranja ulica i posebnih mera bezbednosti.

Nakon ceremonije usledila je raskošna proslava kojoj su prisustvovali najveći holivudski moćnici: porodica Kardašijan, Oprа Vinfri, Ivanka Tramp, Ušer, Orlando Blum i mnogi drugi.

Loren je tokom „nedelje venčanja“ premijerno pokazala svoj impozantni prsten dizajnerke Lorraine Schwartz, procenjen na 1,5 do 3 miliona dolara, a čini ga dijamant od oko 30 karata koji nikog nije ostavio ravnodušnim.