Pevačev otac je ubijao ljude u ratu, a deda je nosio ženski veš i samozadovoljavao se u podrumu punom dečjih igračaka
Merlin Menson je poznat po napadnoj i zastrašujućoj šminki sa kojom se pojavljuje u javnosti. Njegovi koncerti se graniče sa zdravim razumom, a performani koje izvodi podsećaju na obrede iz horor filmova. Međutim, mnogo toga u njegovoj porodici nije bilo uobičajeno te ne čudi što je on stvorio svoj fiktivni lik koji prikazuje u javnosti.
"Mislim da je jedan od razloga zašto sam stao na scenu to što se nisam mogao poistovetiti s ljudima. Kao klinac osećao sam se nevidljivo. Zato sam stvorio Marlina Mensona, kako bih mogao u nešto verovati. Nisam mogao pronaći Mansona nigdje u svetu pa sam ga morao stvoriti" rekao je jednom prilikom pevač Brajan Varner, poznatiji pod umetničkim imenom Merlin Menson.
Kako je zapravo Brajan Varner postao Marlin Menson?
Rođen je 1969. godine u Ohiju i imao je mračno i teško detinjstvo. Zlostavljao ga je komšija, a druga deca su ga maltretirala. Išao je u hršćansku školu, no uprkos tome razvio je negativan odnos prema veri. Kao tinejdžer s roditeljima Barbarom Varner, koja je bila medicinska sestra, i Hugom Angusom Varnerom, koji je bio prodavač, preselio se na Floridu. S majkom nije imao najbolji odnos te se pomirio s njom tek godinu dana pre nego što je umrla, iako ga se tada više nije sećala jer je bolovala od Alchajmerove bolesti.
Majku je pokušao da ubije jer je mislio da ima ljubavnika
"Moj tata je stalno radio i tada sam hteo pobeći od svega. Postao sam zamena za njega. Majka me čak zvala njegovim imenom. A kao tinejdžer si pun testosterona, ljut i ne želiš da te se zove tatinim imenom, posebno kad ne znaš uopšte gde je. Majku sam u jednom trenutku pokušao zadaviti jer sam mislio da ima ljubavnika. Bio sam poremećeno dete" rekao je jednom prilikom.
Odnos s ocem popravio je takođe pre njegove smrti 2017. godine. Vukao ga je na snimanja i na intervjue, a jednom je Hju Angus čak dozvolio da ga našminkaju isto kao sina.
"Prvi put vidio sam tatu kako plače nakon majčine smrti", rekao je Manson i prisetio se jednog razgovora s ocem:
"On je bio u Vijetnamu pre nego što sam se rodio i kada se pojavio u mojoj kući, baš sam gledao film “Apokalipsa danas” na projektoru. Nisam to planirao. Ušao je i rekao: “Oko ovoga imam puno pomešanih emocija.” Ja sam ga pitao: “Dobrih ili loših?, a on je rekao: “Pa puno ljudi govori o PTSP-u, ali mislim da ne razumeju da se kad ubiješ toliko ljudi, jako teško vratiti u normalan svet i prilagoditi se.” Nikad do tada nije mi govorio o tome da je ubio puno ljudi i kako se bilo vratiti kući – rekao je i dodao da misli da je njegov otac bio jako dobar u tome.
"Mislim da je moj otac bio odabran da napravi taj posao. Nikad nije o tome razgovarao sa mnom, mislim da ga je smrt moje majke podstakla da se konačno otvori", rekao je svojevremeno.
Kontroverzni fetiši pevačevog dede
Najgori u porodici, kaže Menson, bio je njegov ddeda. Fetišista koji je voleo nositi ženski donji vep i samozadovoljavao se u podrumu punom dječjih igračaka.
"On je bio najružnija, najtamnija i najodvratnija figura u mom detinjstvu" dodao je.
(Kurir.rs/Večernji)