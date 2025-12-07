Slušaj vest

Merlin Menson je poznat po napadnoj i zastrašujućoj šminki sa kojom se pojavljuje u javnosti. Njegovi koncerti se graniče sa zdravim razumom, a performani koje izvodi podsećaju na obrede iz horor filmova. Međutim, mnogo toga u njegovoj porodici nije bilo uobičajeno te ne čudi što je on stvorio svoj fiktivni lik koji prikazuje u javnosti.

"Mislim da je jedan od razloga zašto sam stao na scenu to što se nisam mogao poistovetiti s ljudima. Kao klinac osećao sam se nevidljivo. Zato sam stvorio Marlina Mensona, kako bih mogao u nešto verovati. Nisam mogao pronaći Mansona nigdje u svetu pa sam ga morao stvoriti" rekao je jednom prilikom pevač Brajan Varner, poznatiji pod umetničkim imenom Merlin Menson.

Merlin Menson Foto: Profimedia

Kako je zapravo Brajan Varner postao Marlin Menson?

Rođen je 1969. godine u Ohiju i imao je mračno i teško detinjstvo. Zlostavljao ga je komšija, a druga deca su ga maltretirala. Išao je u hršćansku školu, no uprkos tome razvio je negativan odnos prema veri. Kao tinejdžer s roditeljima Barbarom Varner, koja je bila medicinska sestra, i Hugom Angusom Varnerom, koji je bio prodavač, preselio se na Floridu. S majkom nije imao najbolji odnos te se pomirio s njom tek godinu dana pre nego što je umrla, iako ga se tada više nije sećala jer je bolovala od Alchajmerove bolesti.

Merlin Menson Foto: Daniel DeSlover / Zuma Press / Profimedia

Majku je pokušao da ubije jer je mislio da ima ljubavnika

"Moj tata je stalno radio i tada sam hteo pobeći od svega. Postao sam zamena za njega. Majka me čak zvala njegovim imenom. A kao tinejdžer si pun testosterona, ljut i ne želiš da te se zove tatinim imenom, posebno kad ne znaš uopšte gde je. Majku sam u jednom trenutku pokušao zadaviti jer sam mislio da ima ljubavnika. Bio sam poremećeno dete" rekao je jednom prilikom.

Odnos s ocem popravio je takođe pre njegove smrti 2017. godine. Vukao ga je na snimanja i na intervjue, a jednom je Hju Angus čak dozvolio da ga našminkaju isto kao sina.

"Prvi put vidio sam tatu kako plače nakon majčine smrti", rekao je Manson i prisetio se jednog razgovora s ocem:

"On je bio u Vijetnamu pre nego što sam se rodio i kada se pojavio u mojoj kući, baš sam gledao film “Apokalipsa danas” na projektoru. Nisam to planirao. Ušao je i rekao: “Oko ovoga imam puno pomešanih emocija.” Ja sam ga pitao: “Dobrih ili loših?, a on je rekao: “Pa puno ljudi govori o PTSP-u, ali mislim da ne razumeju da se kad ubiješ toliko ljudi, jako teško vratiti u normalan svet i prilagoditi se.” Nikad do tada nije mi govorio o tome da je ubio puno ljudi i kako se bilo vratiti kući – rekao je i dodao da misli da je njegov otac bio jako dobar u tome.

"Mislim da je moj otac bio odabran da napravi taj posao. Nikad nije o tome razgovarao sa mnom, mislim da ga je smrt moje majke podstakla da se konačno otvori", rekao je svojevremeno.

Kontroverzni fetiši pevačevog dede

Najgori u porodici, kaže Menson, bio je njegov ddeda. Fetišista koji je voleo nositi ženski donji vep i samozadovoljavao se u podrumu punom dječjih igračaka.

"On je bio najružnija, najtamnija i najodvratnija figura u mom detinjstvu" dodao je.

(Kurir.rs/Večernji)