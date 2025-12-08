Slušaj vest

 Glumica Milica Milša uživala je u prazničnoj atmosferi van Srbije, a utiske sa putovanja podelila je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama. Dramska umetnica otkrila je da  uživa u austrijskoj prestonici, oduševljena lepotama Beča, a u svemu tome pridružili su joj se suprug, ali i koleginica Danica Ristovski.

– Još malo fotografija iz divnog Beča – napisala je Milša uz snimke i slike iz omiljenih bečkih ulica. Njih dve su se provozale čuvenim kočijama, razgledale znamenitosti, ali i pokazale šta naručuju u prestoničkim restoranima.

Pogledajte u galeriji kako su se proveli:

Milica Milša i Danica Ristovski u Beču Foto: Printscreen Instagram/ milicamilsaisakovic

 Ono što vidimo na slikama je da je Danica bila u najboljem duršvu svojih prijatelja i da osmeh nije skidala sa lica.

Danica u ilegali nakon razvoda

Danica se poslednjih godina ređe pojavljuje u javnosti, otkako se okončao njen brak sa Lazarom Ristovskimnakon 42 godine. Ipak, publika je i dalje prati u teatru i serijama, gde se redovno vraća pred kamere. Iako živi skromno, često je možemo sresti u gradskom prevozu, ali i u društvu prijatelja i kolega, bilo na večerama, bilo na kulturnim manifestacijama.

Pogledajte u galeriji kako izgleda Daničin život nakon razvoda:

Danica Ristovski - život nakon razvoda Foto: prinscreen/instagram/milicamilsaisakovic

Pored glume, Danica je vreme posvetila fizičkoj aktivnosti – jednom prilikom je oduševila pratioce fotografijom iz ringa, sa bokserskim rukavicama na rukama. Zrači pozitivnom energijom i osmehom, ne dozvoljavajući da je pogađaju priče o razvodu.

Podsetimo, nekoliko meseci nakon rastanka, Lazar Ristovski je uplovio u novu ljubav sa Anicom Lazić, koja je od njega mlađa čak 39 godina. U jednom trenutku pojavile su se spekulacije da je Danica izostavljena iz serije „Drim Tim“ kako bi uloga pripala Anici, ali se tim povodom produkcija nije oglasila.

