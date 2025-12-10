Slušaj vest

Adrijana Lima više puta je isticala da sve što je postigla duguje svojoj majci, Mariji das Gracas Limi. Kao samohrana roditeljka, upravo ona ju je naučila principima koje danas prenosi i na svoju decu. Fotografije koje je objavljivala povodom majčinog rođendana često su izazivale komentare da je Marija prirodna lepotica.

Detinjstvo u Salvadoru

Adrijana je odrasla u Salvadoru, gradu u kome je i rođena. Njen otac, Nelson Torres, radio je kao stolar, dok je majka bila socijalni radnik. Nelson je napustio porodicu kada je Adrijana imala samo šest meseci, pa je sva briga o njoj pala na Mariju.

Kasnije u životu, Adrijana je uspela da izgradi novi odnos sa ocem i javno mu je oprostila odsustvo. Godine 2011. na društvenim mrežama je poručila: "Upoznajte mog oca", otkrivši da su se ponovo povezali i pokušali da nadoknade izgubljeno vreme. Nelson Tores preminuo je 2015. godine.

Porodične sličnosti i poreklo

Na starim fotografijama može se videti da je Adrijanin najmlađi sin, Sijan, kog je dobila sa suprugom Andreom Lemerom, neverovatno sličan njoj u detinjstvu. Lima nikada nije potvrdila da je na jednoj od fotografija upravo Nelson Tores. Poznato je i da ima vrlo raznovrsno poreklo — mešavinu portugalskih, brazilskih, afričkih, japanskih, švajcarskih i zapadnoindijskih korena. Iako je nekada maštala da postane pedijatar, modni svet ju je odveo u potpuno drugom pravcu.

Često se komentarisalo da Adrijana liči više na oca, dok njena ćerka Valentina podseća na baku Mariju, ali i na svog oca Marka Jarića.

Velika porodica i zajedništvo

Na jednoj od fotografija Adrijana je prikazana sa sadašnjim suprugom Andréom Lemerom, ćerkama Valentinom i Sienom koje je dobila u braku sa Markom Jarićem, kao i sa Lemerovom decom iz prethodne veze. Lima vrlo ponosno govori o tome da je i majka i maćeha, naglašavajući da će se njena deca sama odlučiti za svoje profesionalne puteve - bilo da je to manekenstvo, medicina ili nešto sasvim treće.

Majčinstvo kao najveća promena

Adrijana često kaže da se otkad je postala majka oseća lepše u svojoj koži, snažnije i sigurnije nego ikad. Odluku da bude najbolja mama nazvala je najvažnijom koju je donela. Veruje da su je deca učinila lepšom, dok ona njih uči da je istinska lepota u "samopouzdanju, iskrenosti i poštovanju sebe i drugih". Ćerke joj već daju modne savete - žele da je šminkaju i biraju joj stajlinge za velika događanja.

Nasleđe koje se prenosi

Adrijana često ističe da je sav uspeh rezultat bezuslovne ljubavi i snage njene majke. Marija das Gracas Lima učila ju je skromnosti, važnosti porodice i čvrstim vrednostima koje je Adriana ponela u život i prenosi na svoje naslednike. Poznato je i da je Lima duboko posvećena svojoj veri, kao praktikujuća katolkinja.

Podsećanja radi, Adrijana Lima bila je u braku sa Markom Jarićem od 2009. do 2016. godine, a 2023. udala se za Andréa Lemera.

