Luis Hamiltonponovo je dobio etiketu "najboljeg svih vremena", ali ovog puta to nije imalo veze sa Formulom 1. Sedmostruki šampion sveta oduševio je navijače nakon što je viđen kako "flertuje" sa glumicom Anom de Armas.

Holivudska zvezda nominovana za Oskara, poznata po filmu "Knives Out" i ulozi Bond devojke u "No Time to Die", bila je specijalni gost u padoku tokom finala F1 sezone u Abu Dabiju.

Hamilton lično vodio Anu kroz garažu

Ana je dobila poseban obilazak Ferarijeve garaže, a vodič joj je bio upravo Hamilton. Četrdesetogodišnji Britanac razgovarao je sa Anom i objašnjavao joj kako funkcioniše volan na njegovom bolidu Formule 1. Iza sebe tada nije imao srećan vikend - kvalifikovao se tek kao P16, čime je zaključio tešku debitantsku sezonu u Ferariju. Iako je u trci stigao do P8 impresivnom vožnjom, sezonu je završio bez ijednog podijuma - prvi put od početka karijere 2007.

Reakcije navijača: "Nikad ga nismo videli da se ovoliko trudi"

Navijači su se našalili da Hamilton nikada nije toliko "držao fokus" kao u trenutku dok je razgovarao sa Anom, koju je magazin Maxim 2023. svrstao među najseksipilnije žene sveta. Dvoje slavnih viđeni su kako se smeju, stojе blizu jedno drugog, a Hamilton ju je zagrlio dok je ona uzvratila laganim dodirom po njegovim leđima.

Komentari na mrežama bili su urnebesni: "Danas je ipak nešto osvojio", "Imati rizz iz pozicije P16 je neverovatno. On je zaista GOAT", "Luis ovih dana više postiže uspeha van staze nego na njoj", "Nikada nisam video Hamiltona da se ovako bori da ostane pribran", "Ako može da ga "popravi", bićemo joj zauvek zahvalni, haha".

Ana de Armas u centru pažnje tokom trke

Ana (37) savršeno se uklopila u glamur Formule 1 - nosila je kožnu jaknu, beli kratki top, crne farmerke visokog struka i elegantne čizme s potpeticom. Tokom trke nije bila samo posmatrač: imala je čast da maše kariranim zastavicom na cilju, u momentu kada su Luis Hamilton i ostali poslednji put prešli liniju u sezoni.

Trka je pritom donela istoriju - Lando Noris osvojio je svoju prvu titulu prvaka sveta, iako je na ovoj trci završio tek treći, iza pobednika Maksa Verstapena i Oskara Piastrija.

Neprijatna scena tokom Brandlovog grida

Tokom prepoznatljivo zabavne grid šetnje Martina Brandla za Sky Sports F1, dogodio se i pomalo nezgodan trenutak kada je Ana odbila intervju sa bivšim vozačem i sada komentatorom.

Privatni život Ane de Armas

Ana je nedavno u intervjuu za The Hollywood Reporter govorila o svom "lepom prijateljstvu" sa glumcem Kjanom Rivsom, demantujući glasine o vezi koje su se pojavile nakon njenog glavnog učešća u John Wick spin-of filmu Ballerina. Ranije je bila u vezi sa Benom Aflekom, a navodi se i da je nedavno raskinula vezu sa Tomom Kruzom posle devet meseci.

Hamiltonov ljubavni život kroz godine

Luis Hamilton Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Hamilton je tokom godine punio naslovnice i zbog sopstvenih glasina o vezi - naročito kada je viđen sa Sofijom Vergarom na ručku u Njujorku. Najpoznatija mu je bila dugogodišnja veza sa Nikol Šerzinger, koja je trajala od 2007. do 2015. godine.

Povezivan je i sa Kendal Džener, Rijanom, Ritom Orom i Šakirom - sa kojom se 2023. spekulisalo o romansi nakon što su viđeni na večeri posle Velike nagrade Španije.

