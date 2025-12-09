Slušaj vest

Princeza od Velsa Kejt Midlton je u januaru ove godine objavila da se nalazi u remisiji nakon borbe sa rakom, o čemu je prvi put govorila u martu 2024. godine, a njena borba je uključivala nekoliko meseci hemioterapije.

Od januara, svoje kraljevske dužnosti obavlja predano i temeljno, a krajem novembra se pojavila na kraljevskom performansu u Rojal Albert Holu u Londonu.

Ovaj događaj okupio je brojne poznate ličnosti, a među njima je bila i pevačica Džesi Džej.

Ona je kroz borbu sa rakom dojke prošla tokom ove godine. Britanska pevačica je tužne vesti saznala tik pre nego što je trebalo da objavi novu pesmu "No Secrets".

Ona je u junu bila podvrgnuta mastektomiji i sada se oporavlja. Međutim, kada je ugledala Kejt na pomenutom događaju, odlučila je da joj priđe i zagrli je iako to nije baš prema kraljevskom protokolu.

Rešila je da je zagrli uprkos tome što joj je rečeo da to ne čini.

- Samo je rekla Hvala ti - prisetila se pevačica tokom intervjua za Good Morning America.

- Rekla je "Znam da si prošla kroz težak period", a ja sam rekla "Znam da si i ti".

Tridesetsedmogodišnja mama sina Skaja, kojeg ima sa dečkom Čenanom Kolmanom je nastavila:

- I rekla sam "Samo želim da odam priznanje da kao mama mami, kao preživela od raka preživelom od raka, vidim te i razumem te. Mogu li da te zagrlim?Rekla je: Naravno da možeš". Zahvalna sam što je to primila onako kako je trebalo.

Kako je objasnila, ona u tom trenutku nije videla princezu od Velsa iako joj je uputila veliku dozu poštovanja već jednu mamu koja je takođe prošla kroz borbu sa rakom i želela je da je zagrli.

- Znam kroz kakve je dane možda prošla i samo sam želela da je zagrlim - kao mama mami, kao čovek čoveku.-

