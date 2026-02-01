Slušaj vest

Lice plavokose devojke iz romantične reklame parfema Nina Riči gotovo da niko nije mogao da zaboravi početkom 2000-ih godina.

Predviđali su joj karijeru dostojnu Natalije Vodjanove, a najveći modni brendovi takmičili su se za njeno prisustvo u kampanjama. Njena nežna lepota očarala je modnu industriju Evrope i Amerike. Ali, sve je stalo u jednom tragičnom trenutku. U junu 2008. godine, samo četiri dana pre svog 21. rođendana, manekenka Ruslana Koršunova je pronađena mrtva ispred zgrade u kojoj je živela u samom srcu Menhetna.

Ruslana Koršunova Foto: Profimedia

Smrt koja ni danas nema jasan odgovor

Iako je prošlo više od 16 godina, smrt Ruslane Koršunove i dalje izaziva sumnje i otvara pitanja. Zvanična verzija o samoubistvu nikada nije ubedila njene najbliže, ali ni javnost.

Nedavno su novi detalji isplivali u javnost kada su američke vlasti objavile dokumenta u vezi sa slučajem Džefrija Epstina, kontroverznog američkog milijardera osuđenog 2008. godine. Na tzv. „Epstajnovoj listi“, pored brojnih poznatih imena poput Bila Klintona, Donalda Trampa i Leonarda Dikaprija, našlo se i ime Ruslane Koršunove.

U dokumentima stoji da je 2005. godine Epstajn na svom privatnom ostrvu „Litl Sejnt Džejms“ organizovao sastanke između moćnih klijenata i vrlo mladih devojaka, koje su tamo stizale privatnim avionom „Lolita Ekspres“. Na tom letu, kako se navodi, bila je i Ruslana.

Ljudi bliski manekenki tvrde da se nakon tog putovanja 2006. godine promenila iz korena. Ušla je u unutrašnju krizu, tragala za sobom, povukla se. Tada je počelo njeno psihičko propadanje.

Džefri Epstin Foto: AP

Prva verzija

Najčešće pominjana verzija njene smrti jeste samoubistvo nakon učešća u toksičnoj sekti „Ruža sveta“, koja se predstavljala kao centar za lični rast.

Zajedno sa prijateljicom i koleginicom, manekenkom Anastasijom Drozdovom, Ruslana je bila među najaktivnijim učesnicama ovih tzv. „treninga“. Devojke su javno govorile o svojim traumama o smrti oca, propalim ljubavima uz smeh, plač i emotivne ispade. Sa vremenom, njihovo ponašanje se drastično promenilo: drastično su smršale, Ruslana je postala razdražljiva i počela da koristi psovke.

Godinu dana kasnije, 2009. godine, Anastasija je umrla na identičan način padom s prozora. Iza sebe je ostavila oproštajnu poruku i sporne knjige „Ruže sveta“ u svom stanu.

Ruslana Koršunova Foto: youtube/Ojitoverde

Britanski novinar i reditelj Piter Pomerancev, koji je poznavao Ruslanu, napisao je tekst za Newsweek i opisao sektu kao mesto „tri dana plača, meditiranja, prisećanja trauma i histeričnog plesa“. On tvrdi da su njihove smrti bile direktna posledica psihološke torture kojoj su bile izložene.

Druga verzija

Još mračnija verzija govori da je Ruslana bila svedok koji je mogao da ugrozi ljude umešane u Epstinov slučaj. Po toj teoriji, ona je uklonjena, navodno, neposredno pre nego što je trebalo da da iskaz pred sudom.

Njeno telo nije pronađeno ispod njenog stana, već gotovo na sred ulice, i to ispod obližnje zgrade koja je bila u izgradnji. Prema policiji, prešla je iz svoje zgrade na susednu preko presečene zaštitne mreže, popela se tri sprata više i skočila.

Zgrada ispred koje je nađeno telo Ruslane Koršunove Foto: Profimedia

Ali kako verovati u tu verziju ako znamo da je, prema svedočenjima bližnjih, Ruslana imala strah od visine?

Njena majka je u intervjuima tvrdila da je devojka bila dobro raspoložena, imala planove - odlazak u biblioteku, rođendansko slavlje prijateljice. Pronađena je i poruka u kojoj navodi dnevne obaveze. U njenom stanu nije bilo tragova nasilja.

Američka policija, po svemu sudeći, nije bila naročito zainteresovana za detaljno istraživanje, jer Ruslana nije bila državljanka SAD. Smrt je jednostavno označena kao samoubistvo.

Treća verzija

Kada je telo devojke pronađeno, mnoge je šokirao jedan detalj: njena duga, plava kosa bila je odsečena.

Poznati forenzički psihijatar Mihail Vinogradov je izjavio da ovakva praksa često ukazuje na mentalne poremećaje ubice. U stanu je pronađen oštri nož, kojim je, po verziji istražitelja, presečena zaštitna mreža.

„Vrlo moguće da je tim istim nožem rukovao i poslednji čovek koji je video Ruslanu živu. On joj je uzeo kosu, a onda i život“, zaključio je stručnjak.

(Kurir.rs/Žena)

