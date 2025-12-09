Slušaj vest

Napetosti oko učestvovanja Izraela na Evroviziji traju već više od godinu dana, otkako je izbio rat u Gazi i otkako se sve glasnije postavlja pitanje treba li ova zemlja da nastavi da bude deo takmičenja. Rasprave su se dodatno zahuktale nakon prošlogodišnje Evrovizije, kada su se pojavile optužbe za politički pritisak, neprimerene kampanje i podele među nacionalnim emiterima.

Nakon što je EBU potvrdio da će Izrael učestvovati i na Evroviziji 2026, Irska, Španija, Holandija i Slovenija odlučile su da se povuku iz takmičenja, tvrdeći da je proces donošenja odluka netransparentan i da nova pravila nisu dovoljna da otklone sumnje u pristrasnost i politički uticaj.

Ovaj razvoj događaja ponovo je otvorio pitanje koje se javlja svaki put kad se govori o izraelskom učestvovanju: zašto se Izrael uopšte takmiči na Evroviziji ako nije evropska država?

Izrael se na Evroviziji takmiči od 1973.

Iako geografski ne pripada Evropi, Izrael se takmiči na Evroviziji još od 1973, i to poprilično uspešno. Četiri puta su bili pobednici ovog festivala (od čega dve godine zaredom, 1978. i 1979, te 1998. i 2018), dva puta su bili drugi, a jednom i treći. Ukupno su dosad nastupili 45 puta, a domaćini Evrovizije bili su 1979, 1999. i 2019. godine.

Izrael može da učestvuje u takmičenju iz vrlo jednostavnog razloga - jer je Izraelska radiodifuzna uprava (IBA) bila aktivna članica Evropske radiodifuzne unije (EBU), organizatora Evrovizije. U 2017. IBA-u je kao nacionalnu radioteleviziju nasledila Izraelska javna radiotelevizija (IPBC/Kan), koja je nastavila s tradicijom učestvovanja na Evroviziji.

Izar Koen i Alfabeta pobedili su u Parizu 1978. s A-Ba-Ni-Bi. Na domaćem terenu u Jerusalimu sledeće godine Izrael je ponovo pobedio s pesmom "Hallelujah" u izvedbi Milk and Honey. IBA sledeće godine nije mogla da preuzme organizaciju Evrovizije iz finansijskih razloga, pa je domaćin bila Holandija.

Datum odabran za takmičenje te godine poklopio se s Yom HaZikaron, izraelskim Danom sećanja, tako da Izrael nije mogao da učestvuje. Time je Izrael postao jedina zemlja do danas koja nije imala priliku da odbrani titulu.

Treća pobeda došla je gotovo 20 godina kasnije u Birmingemu 1998. godine, kada je Dana International pobedila s pesmom "Diva". Trebalo je nakon toga čekati još 20 godina da Izrael zabeleži svoju četvrtu pobedu - 2018. u Lisabonu, s pesmom "Toy" koju je izvela Netta.

Pravo na učestvovanje imaju i neke arapske zemlje, ali zbog Izraela to odbijaju

Zbog učestvovanja Izraela u takmičenju mnoge arapske države koje imaju pravo da učestvuju (iz istog razloga kao Izrael, jer su članice EBU-a) to ne čine. Primer su Tunis, Maroko i Liban.

Tunis je nameravao da učestvuje 1977, ali su na kraju odustali od te ideje. Liban je takođe nameravao da se takmiči 2005, ali se povukao jer libanski zakon ne dozvoljava promovisanje izraelskog sadržaja. Libanskoj televiziji ne bi bilo odobreno da prenosi izraelski nastup - što bi predstavljalo kršenje pravila EBU-a.

1978, tokom izraelskog nastupa, jordanska televizija JRTV obustavila je emitovanje i umesto toga prikazala slike cveća. Kada je tokom glasanja postalo očito da će Izrael pobediti, JRTV je naglo prekinuo prenos. Nakon toga, jordanski mediji su odbili da priznaju činjenicu da je Izrael pobedio i objavili da je pobednik Belgija, koja je zapravo bila druga.

Ove godine u Bazelu je bio haos zbog izraelske predstavnice

Na Evroviziji 2025. godine, održanoj u Bazelu, Izrael je predstavljala Juval Rafael s pesmom "New Day Will Rise". Pre početka takmičenja više od 70 bivših učesnika Evrovizije, uključujući i pobednike, potpisalo je otvoreno pismo EBU-u tražeći da se Izrael izbaci iz takmičenja. Brojni obožavatelji takođe su pozvali na novi bojkot, nakon bojkota 2024.

Juvalin dolazak u Bazel obeležili su protesti, zvižduci i navodne pretnje smrću, zbog čega je izraelska televizija Kan podnela prijavu lokalnoj policiji. Incidenti su se dogodili tokom tradicionalne šetnje tirkiznim tepihom, koji je ove godine bio najduži dosad – čak 1,3 kilometra.

Na probama uoči polufinala neki su uspeli da unesu palestinske zastave i razviju ih tokom njenog nastupa. U Bazelu su održani protesti protiv izraelskog učešća na Evroviziji, zbog čega su organizatori pojačali bezbednosne mere, uključujući zabranu unošenja političkih transparenata i simbola u dvoranu. Na kraju je i u finalu tokom nastupa izviždana.

I prošlogodišnja predstavnica Izraela Eden Golan suočila se s talasom protesta u Švedskoj, pretnjama smrću i zvižducima tokom nastupa u polufinalu i finalu.

