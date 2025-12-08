Slušaj vest

Legendarni glumac Dik Van Dajk uskoro će proslaviti svoj 100. rođendan. Uoči velike proslave 13. decembra, otkrio je koje dve stvari smatra ključnim za svoju dugovečnost i dobro zdravlje.

Odricanje od poroka

Iako bi mnogi očekivali neki neobičan recept, Van Dajk kaže da se tajna krije u izbegavanju dvaju poroka – pušenja i alkohola. Otkrio je da je u mladosti preterivao i s jednim i s drugim, ali je s vremenom shvatio da mora da prestane ako želi da sačuva zdravlje.

"Mnogo sam pušio, zapravo! Mislim da sam bio već u pedesetim kad sam napokon shvatio da sam zavisan. Ako mi se nešto svidelo, jednostavno bih preterao", ispričao je glumac. Odluka je, kaže, bila jasna. "Rešio sam se alkohola, cigareta i svega toga – i mislim da je to glavni razlog zašto sam još uvek ovde", zaključio je.

Van Dajk je 1972. bio hospitalizovan zbog alkoholizma, ali ubrzo se oporavio. Ipak, priznao je da mu je prestanak pušenja bio mnogo teži. U razgovoru za podkast "Real No Really" rekao je: "Bilo je mnogo gore nego odvikavanje od alkohola."

Moć pozitivnog razmišljanja

Uz odricanje od poroka, Van Dajk ističe još jedan važan razlog svoje dugovečnosti – izbegavanje negativnih emocija. Iako tvrdi da ima više energije nego mnogi mlađi od njega, dodaje da se nikada ne budi loše volje.

"Ljudi me pitaju: 'Šta si uradio ispravno?' Ne znam. Prilično sam lenj", našalio se, a zatim rekao: "Uvek sam smatrao da ljutnja izjeda čoveka iznutra – kao i mržnja. A ja nikada u sebi nisam uspeo da razvijem osećaj mržnje. Mislim da me upravo to održalo."

