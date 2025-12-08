Slušaj vest

Na jednoj od zgrada na Vračaru poslednje tri godine stoji mural posvećen kompozitoru Korneliju Kovaču, jednom od najznačajnijih autora jugoslovenske i srpske popularne muzike. Mural, čiji autori potpisuju da su navijači Partizana sa Vračara, privlači pažnju prolaznika emotivnom porukom ispisanom uz portret kompozitora.

Kornelije Kovač dobio mural Foto: Privatna Arhiva

Na zidu stoji poruka:

„Za najbolju himnu večno ti hvala, poslednji pozdrav od grobara sa Vračara.“

Navijači su na ovaj način želeli da izraze zahvalnost Kovaču, čiji je stvaralački opus ostavio dubok trag u domaćoj muzici, a čije se kompozicije i danas smatraju neizostavnim delom kulturnog nasleđa. Iako nije zvanično potvrđeno na koju se tačno numeru poruka odnosi, navijači ističu da je reč o „himi“ koja je među njima godinama imala posebno mesto.

Foto: Printskrin/jutjub, Dado Djilas, Dragana Udovičić

Mural je za kratko vreme postao lokalna atrakcija, a stanovnici Vračara ocenjuju da predstavlja simbol poštovanja prema umetniku i njegovom doprinosu domaćoj muzici. Prema rečima komšija, mural se fotografiše svakodnevno, a mnogi prolaznici zastanu kako bi pročitali posvetu i odali počast poznatom kompozitoru. Autori murala nedavno su obnovili boje i sredili mural i na taj način odaju poštovanje liku i delu umetniku.

Ovaj gest navijača pokazuje još jednom koliko duboke i neočekivane veze muzika može da ostavi u zajednici, spajajući različite generacije i interesovanja kroz zajedničko poštovanje prema umetničkom stvaralaštvu.