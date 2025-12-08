Slušaj vest

Dana 8. decembra 1980. godine, ispred čuvene zgrade Dakota u Njujorku, svet je zauvek izgubio muzičku ikonu Džona Lenona.Ubio ga je Mark Dejvid Čepmen, čovek koji je samo nekoliko sati ranije prišao Lenonu i zatražio autogram. Njegova supruga Joko Ono odmah je pozvala pomoć, ali lekari su mogli samo da konstatuju da pevač više nema znakova života.

Vest o ubistvu munjevito je obišla planetu. Radio stanice su prekidale program, hitno organizovale specijalne emisije, a hiljade ožalošćenih fanova spontano se okupljalo širom sveta. Grad koji nikada ne spava zavijen je u crno – baš kao i ceo svet.

Lenon i Joko Ono — “Rat je završen” i borba za mir

Lenon i Joko Ono, osim što su ostavili neizbrisiv trag u umetnosti, bili su i zapaženi mirovni aktivisti. Kraj 1969. godine obeležila je njihova čuvena kampanja „Rat je završen” (The War Is Over), usmerena na zaustavljanje ratnih sukoba, posebno u Vijetnamu.

Kampanja je ostala upamćena po neobičnim performansima – od konferencija za medije vođenih iz kreveta do velikih bilborda širom sveta.

Ali neposredno pre toga, u leto iste godine, par je izveo jednu mnogo manje poznatu akciju — „Acorns” („Žirovi”).

Pismo za Tita: dve „žive skulpture” za mir

U okviru te akcije, Lenon i Joko poslali su pisma na adrese pedeset svetskih lidera.

Jedno od njih stiglo je i u kabinet predsednika SFRJ — Josipa Broza Tita.

U pismu je pisalo:

“Dragi gospodine, u ovom paketu šaljemo vam dve žive skulpture — dva žira — u nadi da ćete ih posaditi u svojoj bašti i odgojiti u dva hrasta za mir u svetu.”

Uz toplu završnicu: „S ljubavlju”, Džon Lenon i Joko Ono.

Veruje se da je ideju osmislila Joko Ono, u skladu sa njenim konceptualnim umetničkim izrazom.

Kako je reagovao Tito?

Tačan broj državnika koji su odgovorili nikada nije utvrđen — a delimična misterija ostaje i šta je Tito učinio sa žirovima.

Postupak je bio sledeći:

Josip Broz Tito Foto: Universal images group / Profimedia

žirovi su prvo poslati na laboratorijsku analizu, kako bi se isključila mogućnost ugrožavanja bezbednosti

nakon potvrde da je reč o dva uobičajena žira, dostavljeni su u Titovu rezidenciju

Jugoslovenska ambasada u Londonu poslala je zvaničnu zahvalnicu Lenonu na poklonu, dok je izveštaj u protokolu glasio da je “izvesni gospodin Lenon, član u svetu poznatog ansambla Bitlsi”, poslao simbol mira uz želju da svi ratovi prestanu.

Potpuno je izvesno da je Tito lično video i pismo i poklon. Postoji dokument sa njegovim potpisom kojim je odobrena sadnja žirova.

Ali šta se dalje dogodilo?

Ukoliko su zaista bili posađeni, danas niko sa sigurnošću ne zna:

gde se nalaze ti hrastovi

da li su preživeli do današnjeg dana

da li i dalje rastu kao živi spomenici jednoj mirovnoj poruci

I tako su dva mala žira, iz jednog umetničkog sna o miru, možda izrasla negde u Bašti mira — ili su zauvek ostala legenda.

