Džon Lenon poslao je specijalno pismo Titu i čudan poklon: "Dragi gospodine, u paketu vam šaljemo..."
Dana 8. decembra 1980. godine, ispred čuvene zgrade Dakota u Njujorku, svet je zauvek izgubio muzičku ikonu Džona Lenona.Ubio ga je Mark Dejvid Čepmen, čovek koji je samo nekoliko sati ranije prišao Lenonu i zatražio autogram. Njegova supruga Joko Ono odmah je pozvala pomoć, ali lekari su mogli samo da konstatuju da pevač više nema znakova života.
Vest o ubistvu munjevito je obišla planetu. Radio stanice su prekidale program, hitno organizovale specijalne emisije, a hiljade ožalošćenih fanova spontano se okupljalo širom sveta. Grad koji nikada ne spava zavijen je u crno – baš kao i ceo svet.
Pogledajte u galeriji i fotografije Džona Lenona i Joko Ono:
Lenon i Joko Ono — “Rat je završen” i borba za mir
Lenon i Joko Ono, osim što su ostavili neizbrisiv trag u umetnosti, bili su i zapaženi mirovni aktivisti. Kraj 1969. godine obeležila je njihova čuvena kampanja „Rat je završen” (The War Is Over), usmerena na zaustavljanje ratnih sukoba, posebno u Vijetnamu.
Kampanja je ostala upamćena po neobičnim performansima – od konferencija za medije vođenih iz kreveta do velikih bilborda širom sveta.
Ali neposredno pre toga, u leto iste godine, par je izveo jednu mnogo manje poznatu akciju — „Acorns” („Žirovi”).
Pismo za Tita: dve „žive skulpture” za mir
U okviru te akcije, Lenon i Joko poslali su pisma na adrese pedeset svetskih lidera.
Jedno od njih stiglo je i u kabinet predsednika SFRJ — Josipa Broza Tita.
U pismu je pisalo:
“Dragi gospodine, u ovom paketu šaljemo vam dve žive skulpture — dva žira — u nadi da ćete ih posaditi u svojoj bašti i odgojiti u dva hrasta za mir u svetu.”
Uz toplu završnicu: „S ljubavlju”, Džon Lenon i Joko Ono.
Veruje se da je ideju osmislila Joko Ono, u skladu sa njenim konceptualnim umetničkim izrazom.
Kako je reagovao Tito?
Tačan broj državnika koji su odgovorili nikada nije utvrđen — a delimična misterija ostaje i šta je Tito učinio sa žirovima.
Postupak je bio sledeći:
- žirovi su prvo poslati na laboratorijsku analizu, kako bi se isključila mogućnost ugrožavanja bezbednosti
- nakon potvrde da je reč o dva uobičajena žira, dostavljeni su u Titovu rezidenciju
Jugoslovenska ambasada u Londonu poslala je zvaničnu zahvalnicu Lenonu na poklonu, dok je izveštaj u protokolu glasio da je “izvesni gospodin Lenon, član u svetu poznatog ansambla Bitlsi”, poslao simbol mira uz želju da svi ratovi prestanu.
Potpuno je izvesno da je Tito lično video i pismo i poklon. Postoji dokument sa njegovim potpisom kojim je odobrena sadnja žirova.
Ali šta se dalje dogodilo?
Ukoliko su zaista bili posađeni, danas niko sa sigurnošću ne zna:
- gde se nalaze ti hrastovi
- da li su preživeli do današnjeg dana
- da li i dalje rastu kao živi spomenici jednoj mirovnoj poruci
I tako su dva mala žira, iz jednog umetničkog sna o miru, možda izrasla negde u Bašti mira — ili su zauvek ostala legenda.
Video: Da li je majka Džona Lenona zaista osvojila Dražu Mihailovića