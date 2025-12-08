Slušaj vest

Melisa Mekarti (55) oduševila je fanove svojim novim izgledom, pojavivši se u elegantnom crnom baršunastom kombinezonu koji je istakao njenu znatno vitkiju figuru.

Gubitak kilograma i šuškanja o Ozempiku

Glumica je navodno izgubila oko 45 kilograma, što je izazvalo nagađanja o mogućem korišćenju Ozempika, iako to sama nije potvrdila.

Nastup na "SNL"-u izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama, gde su fanovi istakli koliko su oduševljeni njenim izgledom i činjenicom da je i dalje neprikosnovena u komediji.

"Melisa me oduševila! Izgleda fantastično i i dalje je urnebesna," napisao je jedan korisnik.

Borba sa kilogramima i modna inicijativa

Tokom karijere, Melisa Mekarti više puta je javno govorila o svojoj borbi sa kilogramima, navodeći da je iskusila gotovo sve konfekcijske brojeve. Nakon što su je 2012. modni dizajneri odbijali zbog veličine, odlučila je da pokrene sopstveni brend odeće namenjen ženama s oblinama.

