Džim Morison, pevač Doorsa, rođen je 8.12. 1943, a umro je 3. jula 1971. godine. Imao je samo 27 godina. Tako je on postao jedan od začetnika Kluba 27, te uz Ejmi Vajnhaus, Kurta Kobejna, Dženis Džoplin, Džimija Hendriksa i Brajana Džonsa ostao zapamćen po preranoj smrti. Morison je osnovao bend 1965. u Kaliforniji s drugim članom, Rejom Manzarekom, a nakon što su izdali hit "Light my Fire“, Doorsi brzo postaju sve popularniji.

Muzički genije završio je studije filmske i dramske umetnosti na prestižnom kalifornijskom univerzitetu UCLA, ali njegova prava strast bio je upravo njegov bend. Nakon što su se 1967. probili i postali nacionalno i internacionalno popularni, Morrson se kompletno posvećuje muzičkoj karijeri.

Pronađen mrtav u kadi, autopsija nikada nije objavljena

Pevač je pronađen mrtav u svom stanu u Parizu u poznatom kvartu Le Marais. Pronašla ga je njegova devojka Pamela Korson kako mrtav leži u svojoj kadi. Prema zvaničnim podacima, Morison je umro od srčanog udara, ali autopsija je izostala, stoga ništa nije isključeno.

Sumnja se da je umro od predoziranja heroinom, koji je zamenio za kokain. Njegova devojka je takođe umrla s 27 godina, ali to se dogodilo nekoliko godina kasnije. Tačne informacije o njegovoj smrti do danas nisu poznate.

Doorsi su izdali svega devet studijskih albuma. Poslednja tri snimljena su nakon Morisonove smrti. Bend je od 1967. godine izdao album svake godine do 1971. Pesme Doorsa doživele su još veću popularnost nakon smrti pevača, a pojavljuju se u filmovima i serijama ili se spominju u knjigama.

Grob Džima Morisona Foto: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia

Slavni pevač je sahranjen u Parizu na groblju Père Lachaise, pored ljudi poput Marsela Prusta, Oskara Vajlda, Onorea de Balzaka, Frederika Šopena i drugih. U popularnoj kulturi većinu njih je premašio. Po njemu su snimljeni brojni dokumentarci, hiljade mladih bendova prepevali su njihove pesme, te i dan-danas Morison i Doorsi važe kao jedni od najpoznatijih bendova u svetu.

