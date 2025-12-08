Slušaj vest

Slučaj Šona Kombsa, poznatijeg kao Paf Dedi, jedan je od najšokantnijih za koje smo čuli u svetu slavnih, verovatno ikada, a dok hip-hop mogul služi zatvorsku kaznu objavljen je dokumentarni serijal koji je, čini se, samo zagrebao po ličnosti repera.

Netfliks je pre nekoliko dana objavio seriju od četiri epizode nazvanu "Šon Kombs: Obračun", o kojoj se istražuju život i karijera hip-hop zvezde. Osvrće se na navode da je Kombs bio umešan u ubistva repera Notorijusa B.I.G-a i Tupaka Šakura devedesetih, analizira njegovo odrastanje, način na koji je ostvario uticaj i uspeh...

Fifti Sent producirao dokumentarac o Didiju

Ono što posebno privlači pažnju jeste da je izvršni producent ovog serijala reper Kertis Džekson, poznatiji kao Fifti Sent, koji je više od dve decenije u sukobu sa Šonom Kombsom.

Popularni Fifti danima se hvali uspehom dokumentarca, od početka Didijevog slučaja se naslađivao njegovom propašću, a pre nekoliko dana je pristao da govori za ABC News jer je ovo jedna od retkih televizija koje Kombs može da gleda u zatvoru. Zbog toga se mnogi pitaju šta stoji iza takvog odnosa Fifti Senta i Paf Dedija.

50 Cent Foto: Profimedia

Fifti veruje da Dedi ima nešto s ubistvima repera

Kad je tek počinjao karijeru, Kertis Džekson je 2002. sarađivao s Didijem na nekoliko pesama, ali je i u jednoj od njih "zamahnuo" ka hip-hop moćniku, rečima "Ja vodim ovaj grad, a ne plešem okolo kao Didi".

U godinama koje su usledile, Fifti Sent se više puta osvrtao na tenzije koje vladaju između Kombsa i njega. Potom je 2006. objavio pesmu "The Bomb", u kojoj je aludirao na to da Šon Kombs zna ko je ubio Notorijusa u martu 1997.

– Ko je upucao Bigija Smolsa? Ne kapiramo ih, ubiće nas. Čoveče, Pafi zna ko je gađao tog c**u – repovao je.

Reper je potom 2023. tvrdio i da je Kombs umešan u ubistvo Tupaka Šakura u septembru 1996. godine.

On je više puta pominjao i reperove čuvene "bele žurke", za koje danas znamo da su u velikoj meri bile orgije, uz komentar da sigurno neće biti pozvan na te zabave, ali da svakako ne bi ni hteo da se druži s Didijem.

– Bilo je poznato da ne idem na Pafijeve žurke i ne radim takva s***a – rekao je i nedavno za Hollywood Reporter.

Potom je Fifti Sent 2010. pokrenuo peticiju kojom se Šon Kombs poziva da prestane da eksploatiše Notorijusovu smrt, nekoliko godina kasnije je ismevao votku koju je Didi počeo da prodaje, pričao kako Didi isisava dušu iz ljudi...

Paf Dedi nudio Fiftiju da ga vodi u šoping

U to vreme je počeo da pominje i mogućnost da je reper gej.

Paf Dedi Foto: JR Davis / Newscom / Profimedia

– Kad izgovara neke stvari, on ni ne shvata da su ženskaste – rekao je svojevremeno i dodao da mu je zbog toga bilo pomalo neprijatno.

– Rekao mi je nešto odavno, na venčanju Krisa Lajtija. Rekao mi je da će da me odvede u šoping. Pogledao sam ga u stilu "Šta si to upravo rekao? Hajde da promenimo temu, čoveče, pre nego što uradim nešto. Nateraćeš me da uništim venčanje". Ne. To je nešto što momak kaže devojci – objasnio je reper.

Uz to, jednom prilikom je na Instagramu komentarisao fotografiju na kojoj Kombs vozi bicikl poručivši da "na tom biciklu nema sedišta".

U sve je upleteno i ime jedne žene

Kao još jedan od mogućih uzroka tenzija između repera često se pominje Dafne Džoj, Fiftijeva bivša devojka, s kojom ima sina Sajra.

Oni su bili u kratkoj vezi, posle koje je manekenka optužila repera za nasilje, dok je on nju optuživao da je loša majka i godinama su bili u sve lošijim odnosima.

Njeno ime se, međutim, pominje i u Didijevom slučaju, a producent Rodni Lil Rod Džouns tvrdi da je ona bila jedna od Kombsovih "seksualnih radnica".

Pi Didi je tvrdio da nema problem s Fiftijem

Nakon intervjua u kom je Fifti Sent pominjao Didijevu ponudu da ga odvede u šoping, Kombs je negirao da ima bilo kakav problem s njim.

– Zar ne vidite da me voli? Stvarno mislite da je to mržnja? Znate vi da me on voli – rekao je tokom gostovanja u The Breakfast Club-u.

Didi poslao cveće Fifti Sentu

Nakon što je Netfliksobjavio seriju "Šon Kombs: Obračun", Fifti se hvali njenim ogromnim uspehom i time što je najgledanija na ovoj platformi širom sveta.

Nekoliko dana kasnije, on je objavio fotografiju buketa cveća, uz tvrdnje da ga je dobio od Pi Didija.

– Kakvo je ovo gej s***e? Didi mi je poslao cveće u klub – napisao je on, a mnogi strepe da je to poruka hip-hop mogula da zna gde se Fifti nalazi i da je ovo neki oblik pretnje.

VIDEO: Didi otkrila nešto o Fifti Sentu