50 Cent je komentarisao glasine da je namerno pristao na intervju za ABC o Pafu Dediju samo zato da bi ovaj mogao da ga gleda iz zatvora. Reper, čije je pravo ime Kertis Džekson, izvršni je producent kontroverzne Netflixove dokumentarne serije "Sean Combs: The Reckoning", koja se bavi nizom teških optužbi protiv Šona Didija Kombsa.

50 Cent: "Ovo nije svađa"

Na društvenim mrežama poslednjih dana kruži tvrdnja da je 50 Cent dao intervju baš za ABC jer je to, navodno, jedini televizijski kanal kom Didi može da pristupi iza rešetaka. Reper se oglasio na Instagramu, objavio skrinšot intervjua i kratko poručio: "Razmislio sam o tome – pa šta je u tome loše?"

U razgovoru za GQ, Didijev dugogodišnji protivnik naglasio je kako se ne radi o prepucavanju, nego o "razotkrivanju" svega za šta Kombs, prema njegovom mišljenju, nikada nije odgovarao.

"Godinama su se u kulturi provlačili razni nagoveštaji – na primer, da je Didi hteo da me vodi u šoping", rekao je 50 Cent. "Ljudi su to gledali kao svađu, a nije bila. Samo sam rekao da sam imao osećaj da me testira, da vidi jesam li hetero ili šta već. Bilo je čudno. A kad sad čujete i vidite druge stvari, sve postaje jasnije."

"Tehnički, on je jedini muškarac u zatvoru zbog unajmljivanja muških prostitutki i njihovog prevoženja preko državnih granica. Zbog toga mislim da su neke čudne situacije koje sam tada osećao sada potvrđene. Ali ovo nije svađa – ne radimo ništa jedan drugom. Razumete? I dalje sam angažovao njegovu decu, Kristijana i Džastina, na svojim projektima, stavio sam ih u Power i druge stvari, jer moj problem s njim nije razlog da se iko obruši na njegovu decu", dodao je.

Šta otkriva dokumentarac?

Serija je izazvala veliku buru među ljubiteljima hip-hopa i onima koji prate Kombsove sudske procese. U dokumentarcu se, između ostalog, iznosi tvrdnja bivšeg pripadnika bande Crips, Duanea Keefe D Davisa, da je Kombs ponudio milion dolara za ubistvo Tupaka Šakura i Sudžija Najta.

Prikazani su i "dosad neviđeni snimci" iz perioda uoči smrti Notoriousa B.I.G.-a, koji sugerišu da su Kombsove odluke mogle da imaju ulogu u događajima koji su doveli do ubistva 1997. godine. Nekoliko tužitelja optužuje ga i za manipulaciju muškarcima i ženama u seksualnim odnosima koristeći svoju moć i položaj.

Odgovori Didijevog tima i Netflixa

Pravni tim muzičkog mogula uoči premijere dokumentarca optužio je Netflix da pokušava da "senzacionališe svaki minut života gospodina Kombsa, bez obzira na istinu, kako bi profitirao na medijskoj histeriji". Seriju su nazvali "sramotnim naručenim napadom".

Iz Netflixa poručuju da s Kombsom nemaju nikakve ranije dogovore ni sukobe: "Projekat nema veze ni sa čim što se ranije odvijalo između Šona Kombsa i Netflixa. Snimci koji su doveli do njegovog hapšenja pribavljeni su zakonito. Ovo nije naručeni napad. Kertis Džekson jeste izvršni producent, ali nema kreativnu kontrolu. Niko nije plaćen za učestvovanje."

Presuda Didiju

Iako je Kombs u julu oslobođen optužbi za reketiranje i trgovinu ljudima radi seksualnog iskorišćavanja, proglašen je krivim po dvema tačkama optužnice za "prevoz radi učestvovanja u prostituciji". Dobio je četiri godine i dva meseca saveznog zatvora i mora da plati 500 hiljada dolara kazne.

Dugogodišnje rivalstvo

Sukob između 50 Centa i Paf Dedija seže u 2006. godinu, kada je 50 Cent objavio diss "The Bomb" i optužio Didija da zna ko stoji iza ubistva Notoriousa B.I.G.-a. Sukob se kasnije proširio na poslovne odnose i konkurenciju u angažman muzičara, a izlazak ovog dokumentarca ponovo je zaoštrio napetosti između dvojice nekadašnjih saradnika, a danas otvorenih protivnika.

