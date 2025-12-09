Slušaj vest

Mila Jovović je jedno od najpoznatijih holivudskih imena već decenijama, a iako je u Americi od detinjstva ona često u intervjuima i na društvenim mrežama ističe svoje evropske korene.

Glumica i nekadašnja manekenka je ćerka srpskog lekara Bogdana Jovovića i ruske glumice Galine Aleksandrovne Loginove, a rođena je u Ukrajini, kako kaže, "slučajno".

O njenom ocu, koji je iz Peći, pisalo se često, a Milina majka bila je još važnija figura u njenom odrastanju i zapravo joj je značajno pomagala da postane zvezda kakva je danas.

Ko je majka Mile Jovović?

Galina Aleksandrovna Loginova rođena je u Tuapseu, gradu na jugu evropskog dela Rusije, tada Sovjetskog Saveza.Otac joj je bio oficir u Sovjetskoj armiji, majka domaćica, a nako njihovog razvoda je Galina rasla u Ukrajini i Djepropetrovskom.

Potom se preselila u Moskvu zbog studija na Svesovjetskom državnom institutu kimeatografije. Dok je još bila studentkinja, debitovala je u televizijskoj seriji "Senke nestaju u podne", a potom paralelno radila u pozorištu i na televiziji.

Kad je dobila posao u Kijevu, preselila se tamo i upoznala srpskog pedijatra Bogdana Jovovića, s kojim je ubrzo stupila u vezu. Prema pisanju medija, zbog ove veze ju je ispitivao KGB, a navodno je na Galinu vršen pritisak da okonča ljubav sa strancem. Međutim, Galina i Bogdan su se venčali i 1975. dobili ćerku Milicu Milu Jovović.

Par je 1980. odluičio da emigrira, nakon čega su vlasti zabranili na šest godina sve filmove u kojima se Galina pojavila, tako da ne može da zarađuje od svog pređašnjeg rada u Sovjetskom Savezu. Nekoliko godina su Jovovići živeli s Galininom porodicom u Londonu, a potom se preselili u Sakramento, pa u Los Anđeles.

U međuvremenu su se Jovović i ona razišli, a zvanično su se razveli 2000. godine.

U Americi, međutim, Galina nije mogla da izgradi karijeru kakvu je imala u domovini i zabeležila je tek nekoliko uloga.

Galina Jovović Foto: Ruslan Krivobok / Sputnik / Profimedia

Tokom osamdesetih je neko vreme radila kao kućna pomoćnica u holivudskom domu režisera Brajana de Palme. Nakon što je njena ćerka Mila počela da se bavi glumom i modelingom, Galina je počela da vodi njenu karijeru i zapravo se smatra ključnom figurom.

Ipak, svoje prve ljubavi se i dalje ne odriče, a ove godine je objavila svoj najnoviji film "Idiotka".

