Britanski di-džej i bivši radijski voditelj Tim Vestvud, izjasnio se nevinim po svih 15 tačaka optužnice koje ga terete za četiri silovanja, devet nedoličnih napastovanja i dva seksualna napada. Na ročištu održanom 8. decembra izneseno je da su tri od navodnih nedoličnih napastovanja počinjena još 1996. u BBC-jevim studijima.

Suđenje počinje za 13 dana

Vestvud, koji se pojavio u staklenom boksu u sudnici Southwark Crown Courta u Londonu, suočava se s optužbama sedam žena.Tereti se da ih je silovao, ljubio i neprimereno i bez pristanka dodirivao. Optužnice su protiv 68-godišnjaka zvanično podignute u oktobru.

Tim Vestvud

Sud mu je odobrio izlazak na slobodu uz kauciju, uz uslov da ni na koji način ne kontaktira žene koje su ga prijavile. Privremeni datum početka suđenja zakazan je za 25. januar 2026.

Policija se obratila žrtvama

Detektivski nadnadzornik Metropolitanske policije, Endi Farfi, poručio je: "Potrebna je velika hrabrost da bi se prijavile ovakve vrste krivičnih dela. Žene koje su to učinile dale su nam svoje poverenje i nastavićemo da im pružamo svu potrebnu podršku. Istraga ostaje otvorena i pozivamo sve koji su pogođeni ovim slučajem, ili imaju bilo kakvu informaciju, da nam se obrate. Dostupan je poseban tim istražitelja, a svi navodi obrađuju se u strogoj poverljivosti."

Dodao je i kako je dodatna pomoć dostupna putem nezavisne organizacije Rape Crisis, koja ima 24-časovnu liniju za podršku žrtvama seksualnog nasilja.

