Poznati glumac Majkl Kejn pojavio se u invalidskim kolicima na Međunarodnom filmskom festivalu "Red Sea", ali je i u tom stanju pokazao zašto je jedan od najvećih legenda svih vremena.

Sa prepoznatljivim britanskim humorom i dostojanstvom, Kejn je preuzeo nagradu za životno delo i tom prilikom svojim govorom dirnuo celu dvoranu.

Spektakl je počeo kada je na scenu izašao glumac Vin Dizel, neočekivani prezenter i njegov blizak prijatelj. Publika je nekoliko minuta aplaudirala, dok je zvezda "Paklenih ulica" lagano gurala kolica sa legendarnim Britancem ka bini.

Majkl Kejn i Vin Dizel Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

- Kažu da nikada ne treba da upoznaš svoje heroje, jer će te razočarati. To je laž. Blagosloven sam što mogu da ga nazovem prijateljem. On ima više harizme u svom malom prstu nego većina ljudi u Holivudu. On je nacionalno blago i jedan od najboljih glumaca koji su ikada živeli- rekao je ​Vin Dizel.

Njihovo prijateljstvo, rođeno na snimanju filma "Poslednji lovac na veštice", ove večeri zablistalo je u punoj snazi.

- Hvala vam na dobrodošlici. Moje ime je Majkl Kejn. To nije moje pravo ime, naravno. Ali je, recimo, realistično ime. To je ono koje je zaradilo sav novac - započeo je svoj govor Kejn a publiku doveo do suza od smeha.

Kejnovo pravo ime je Ser Moris Džozef Miklvajt pa glumac nije propustio da se našali na taj račun.

Majkl Kejn i Vin Dizel Foto: Balkis Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Ovde sam da primim nagradu, što me, iskreno, ne iznenađuje. Ipak sam osvojio dva Oskara - rekao je glumac.

Iako su mnoge njegove kolege nastavile da glume i u dubokoj starosti, Majkl Kejn je odlučio da se povuče dok je još na vrhuncu. Poslednji film koji je snimio, "The Great Escaper" (2023), prikazuje 90-godišnjeg veterana koji beži iz doma za stare kako bi prisustvovao obeležavanju Dana D.

O toj ulozi je govorio da je "jedna od retkih koje u tim godinama uopšte može da dobije"

Majkl Kejn se oprostio od glume Foto: PATRICK BAZ / AFP / Profimedia

- Ne možete imati glavne junake od 90 godina. Zato sam pomislio: bolje da odem dok je sve ovako - rekao je on.

Odluka je rastužila fanove, ali Kejn je želeo da ode na svoj način, sa filmom koji voli i odličnim kritikama. Ovo, inače, nije prvi put da je nagoveštavao kraj karijere, ali sada je odluku zapečatio.

(Kurir.rs/Inforemer)

