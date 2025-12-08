"Ovo je moj kraj, definitivno": Majkl Kejn se u invalidskim kolicima oprostio od glume
Poznati glumac Majkl Kejn pojavio se u invalidskim kolicima na Međunarodnom filmskom festivalu "Red Sea", ali je i u tom stanju pokazao zašto je jedan od najvećih legenda svih vremena.
Sa prepoznatljivim britanskim humorom i dostojanstvom, Kejn je preuzeo nagradu za životno delo i tom prilikom svojim govorom dirnuo celu dvoranu.
Spektakl je počeo kada je na scenu izašao glumac Vin Dizel, neočekivani prezenter i njegov blizak prijatelj. Publika je nekoliko minuta aplaudirala, dok je zvezda "Paklenih ulica" lagano gurala kolica sa legendarnim Britancem ka bini.
- Kažu da nikada ne treba da upoznaš svoje heroje, jer će te razočarati. To je laž. Blagosloven sam što mogu da ga nazovem prijateljem. On ima više harizme u svom malom prstu nego većina ljudi u Holivudu. On je nacionalno blago i jedan od najboljih glumaca koji su ikada živeli- rekao je Vin Dizel.
Njihovo prijateljstvo, rođeno na snimanju filma "Poslednji lovac na veštice", ove večeri zablistalo je u punoj snazi.
- Hvala vam na dobrodošlici. Moje ime je Majkl Kejn. To nije moje pravo ime, naravno. Ali je, recimo, realistično ime. To je ono koje je zaradilo sav novac - započeo je svoj govor Kejn a publiku doveo do suza od smeha.
Kejnovo pravo ime je Ser Moris Džozef Miklvajt pa glumac nije propustio da se našali na taj račun.
- Ovde sam da primim nagradu, što me, iskreno, ne iznenađuje. Ipak sam osvojio dva Oskara - rekao je glumac.
Iako su mnoge njegove kolege nastavile da glume i u dubokoj starosti, Majkl Kejn je odlučio da se povuče dok je još na vrhuncu. Poslednji film koji je snimio, "The Great Escaper" (2023), prikazuje 90-godišnjeg veterana koji beži iz doma za stare kako bi prisustvovao obeležavanju Dana D.
O toj ulozi je govorio da je "jedna od retkih koje u tim godinama uopšte može da dobije"
- Ne možete imati glavne junake od 90 godina. Zato sam pomislio: bolje da odem dok je sve ovako - rekao je on.
Odluka je rastužila fanove, ali Kejn je želeo da ode na svoj način, sa filmom koji voli i odličnim kritikama. Ovo, inače, nije prvi put da je nagoveštavao kraj karijere, ali sada je odluku zapečatio.
(Kurir.rs/Inforemer)
