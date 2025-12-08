Slušaj vest

Margo Robi razume zašto su mnogi obožavatelji dela Emili Bronte razočarani, pa čak i ljuti, zbog toga što su ona i Džejkob Elordi dobili glavne uloge u novoj verziji "Orkanskih visova".

Robi je za britanski Vogue izjavila da je svesna da ima 35 godina i da je plavuša, dok je Ketrin Ernšo u romanu Emili Bronte iz 1847. godine brineta i tinejdžerka. To je izazvalo lavinu kritika pre prikazivanja filma. Elordi, pak, glumi Hitklifa, koji u knjizi ima “tamniju put”, pa je i njegov odabir podigao mnoge obrve. Međutim, retko se spominje kako ni mnogi od glumaca koji su ranije tumačili Hitklifa nisu odgovarali tom opisu.

- Razumem. Dok ljudi ne vide film, ne mogu da sude ni po čemu drugom - rekla je Robi i poručila gledaocima da filmu daju priliku. Dodala je kako ju je impresionirala vrhunska izvedba Džejkoba Elordija, te je 28-godišnjeg glumca nazvala “Danijelom Dej-Luisom naše generacije”.

- I on jeste Hitklif. Verujte mi, bićete zadovoljni. To je lik kog su igrali mnogi veliki glumci, od Lorensa Olivijea i Ričarda Bartona do Rejfa Fajnsa i Toma Hardija. Biti deo toga je posebno. On je neverovatan i jako verujem u njega. - rekla je.

Film je režirala Emerald Fenel, glumica, scenaristkinja i rediteljka koja već ima Oskara za scenario, dvije nagrade BAFTA, tri Zlatna globusa i još mnoštvo drugih nominacija. O novim "Orkanskim visovima", koji u bioskope stižu u februaru 2026. godine, uveliko se raspravlja i zbog vrućih scena, kostimografiji, šminki, koji su mogli da se vide u trejlerima.

A dok Robi hvali svog filmskog partnera i umiruje potencijalne gledaoce, Fenel brani svoj izbor glavne ženske uloge. Ona kaže da Robi ima “superzvezdanu moć” potrebnu da tumači borbenu mladu ženu poput Ketrin Ernšo.

“Keti je zvezda. Ona je svojeglava, zlobna, ponekad sadista iz zabave, provokatorka... Učestvuje u okrutnosti na način koji je uznemirujući i fascinantan. Trebalo je pronaći nekoga kome ćete oprostiti uprkos svemu, nekoga zbog koga bi bukvalno svi na svetu razumeli zašto je volite. Teško je pronaći tu superzvezdanu moć, a Margo ima tu big d** energiju. To je ono što je Keti potrebno”, rekla je rediteljka.

