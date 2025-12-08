Slušaj vest

Ričard Gir (76) i njegova supruga Alehandra Silva (42) pojavili su se na premijeri svog kratkog dokumentarnog filma "Šta niko ne želi da vidi" u Madridu.

Par, koji ima sinove Aleksandra (6) i Džejmsa (5), zablistao je pred fotografima, Ričard u teget odelu sa belom košuljom i crnim cipelama, dok je Alehandra odabrala crni smoking sa satenskim detaljima koji su istakli njenu besprekornu figuru.

Svoj savršen izgled ona je upotpunila elegantnim cipelama sa kaiševima i upečatljivim minđušama sa dijamantima. Misleći na sve detalje, lepa Alehandra je kosu podigla u mladalački rep, a sve je zaokruženo modernim šiškama koje nisu ostale neprimećene.

Film, koji par potpisuje kao producenti, ima za cilj podizanje svesti i empatije prema problemu beskućništva.

Ranije ove godine,Gir je napravio presedan i pokazao svoje najmlađe sinove u porodičnoj fotografiji, dok je promovisao neprofitnu organizaciju Otvorene ruke, koja pruža besplatan smeštaj osobama koje putuju na medicinsko lečenje.

Ričard je godinama aktivan u humanitarnom radu, 2019. godine bio je i na spasilačkom brodu u Sredozemnom moru, pomažući migrantima iz Libije.

U intervjuima, par je istakao koliko je srećan u životu u Španiji nakon preseljenja iz SAD. Alehandra je pohvalila Gira kao predanog i prisutnog oca:

- On voli da im čita priče. Izgleda kao idilična scena, ali je istina – on je odličan tata.

Gir je ranije objasnio da su se preselili u Španiju jer je Alehandra tamo, a njihova deca govore dva jezika, što im omogućava da se bolje razvijaju.

