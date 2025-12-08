Slušaj vest

Alesandro Antončeli, italijanski fitnes influenser, preminuo je 4. decembra nakon dvogodišnje borbe sa kancerom. Imao je 26 godina, prenosi People.

„Danas je svet malo prazniji: Ale je odleteo, oslobođen bola, pronašavši mir koji je zaslužio“, navodi se u objavi na Instagramu od 6. decembra u kojoj je saopštena njegova smrt. „Znamo koliko ste ga voleli i podržavali, ali sada vas molimo da poštujete ovaj bolan trenutak kroz koji njegova porodica, devojka i prijatelji prolaze.“

Antončeli — koji je imao više od 193.000 pratilaca na Instagramu — prvobitno je stekao popularnost zahvaljujući fitnes sadržaju, ali se tokom poslednje dve godine otvorio u vezi sa svojom dijagnozom i iskoristio svoj uticaj da pomogne u prikupljanju novca za istraživanje raka.

Otkrio je 10. avgusta 2023. godine da mu je dijagnostikovan hondroblastični osteosarkom, maligni tumor kostiju, nakon što je posetio lekara zbog hroničnog umora.

„Siguran sam da će mi sportski mentalitet i ono što sam naučio tokom godina biti od velike pomoći u suočavanju sa ovom borbom“, napisao je tada na Instagramu. „Ne znam šta me čeka, ali znam da sam jak.“

Počeo je da prima hemoterapiju, a u decembru 2023. godine hirurški su mu uklonjeni cela butna kost, koleno i kuk, kao i deo mišića kvadricepsa, prema stranici za prikupljanje pomoći otvorenoj nakon njegove smrti. U avgustu 2024. godine lekari su otkrili dve nove metastaze, što je dovelo do radioterapije u Nacionalnom institutu za kancer u Milanu, gde se preselio kako bi tokom lečenja studirao ljudsku ishranu.

Tokom leta, Antončelijevo zdravstveno stanje se „naglo pogoršalo“, navodi pomenuta stranica, a u novembru je hospitalizovan zbog „nekontrolisanog“ bola, preminuvši u bolnici narednog meseca.

„Ale je otišao, ali njegov primer ostaje“, stoji u opisu stranice. „Pokazao nam je šta znači držati se života, čak i kada boli.“

U komentarima na njegovim poslednjim objavama, obožavaoci su ostavljali poruke posvećene sećanju na njega.

„Neka sijaš odakle god sada jesi i daj snagu i hrabrost svojim voljenima ❤️“, napisao je kreator Valter Nudo.

„Nemam reči da izrazim koliko sam slomljena čuvši ovu vest“, napisala je influenserka Alesandra Fontana.

„Danas mi je srce u komadima. Ne mogu da shvatim da je ovo stvarnost. Za mene si bio idol, osoba koju sam uvek duboko poštovala“, podelila je italijanska manekenka Samanta Frizon. „Nema dovoljno velikih reči da to opišu."

