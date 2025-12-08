Slušaj vest

Feriz S. (35) iz Bremerhavena, hip-hop trener, uzor za stotine dece koji je godinama slavljen kao heroj plesne scene, optužen je da je između 2009. i 2022. godine četvoricu dečaka teško seksualno zlostavljao. Optužen je za 39 radnji.

Sudija je zbog osetljivosti slučaja odlučio da suđenje zatvori za javnost: „Glavni pretres će se u potpunosti održati bez prisustva javnosti.“ Obrazloženje: zaštita maloletnih svedoka, ali i optuženog. Navodi se da optužbe dotiču najintimniju sferu optuženog, što je potrebno zaštititi, rekao je sudija, prenosi Bild.

Svetska zvezda Avemouvs o zlostavljanju

To što je javnost uopšte saznala za ovaj slučaj zlostavljanja ne duguje policiji ili pravosuđu, već jednom YouTube videu iz proleća 2025. U njemu priča jedan 26-godišnji muškarac, danas svetska zvezda Avemouvs, nemački plesač i koreograf-influenser. On opisuje kako ga je njegov trener, navodno, pet godina zlostavljao.

Avemouvs Foto: Sina Schuldt / AFP / Profimedia

„Mislio sam da mi je prijatelj“

Imao je deset godina kada je sve počelo. Noći u hotelu, takmičenja, tuširanja. „Mislio sam da mi je prijatelj“, kaže Avemouvs u snimku. U njemu opisuje i kako su izgledale naredne godine: „Nisam mogao da spavam, imao sam napade panike. Uvek sam mislio: To je bila moja krivica.“ Depresije i povlačenje iz plesa su usledili: „Prestao sam da plešem da bih sve potisnuo. I verujte mi: bilo je zaista strašno. Ne samo neko neprikladno dodirivanje – bilo je mnogo ozbiljnije.“

Avemouvs je prijavio svog trenera plesa, koji od proleća sedi u pritvoru u Istražnom zatvoru Bremen.

Avemouvs Foto: Sina Schuldt / AFP / Profimedia

Ko je plesni trener Feriz S.?

Petnaest godina Feriz S. bio je lice hip-hop plesne scene u Bremerhavenu. Putovanja, trenažni kampovi, hotelska noćenja, takmičenja. Roditelji su slepo verovali porodičnom čoveku (otac jednog deteta). A Avemouvs? Zvezda društvenih mreža sa belom maskom pokrenuo je slučaj, ali ne sedi u sudnici i nije sporedni tužilac. Ipak, njegov apel i dalje odjekuje: „A ako se i vama desilo nešto slično, razgovarajte makar sa jednom osobom o tome. Molim vas: imajte hrabrosti. Uradite to zbog drugih, spasite ih!“

Ferizu S. preti kazna zatvora do 15 godina. Presuda se očekuje krajem februara.

Bonus video: