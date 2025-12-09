Slušaj vest

U rodnoj kući Dragane Mićalović, u kojoj je glumica odrastala sa sestrama Slobodnom i Draganom 9. decembra slavi se Sveti Alimpije. Slavska trpeza je bogata i posna, a majka Milica, koja je stub porodice Mićalović i ove godine je pripremila bogatu zakusku za goste.

Na meniju su se našle razne omiljene pikanterije, od posnih pita, i slanih i slatkih, predjela, raznih slata, turšije, pravog leskovačkog ajvara, a tu je bio i neizostavni deo svake slavske trpeze - prelepi slavski kolač.

U galeriji pogledajte slavsku trpezu u kući Mićalovića:

Dragana Mićalović - slavska trpeza

Dragana Mićalović nije odolela, a da na ponos svih, podeli fotografije svih posnih specijaliteta na Instagramu. Ona je pokazala kakva je domaćica njena majka, a uputila joj je i lepe reči.

- Majka je radost najveća! Kuća moja - napisala je Dragana Mićalović.

Od pogleda na posnu slavsku đakoniju mnogi su ogladneli, a komentari na društvenim mrežama su se samo nizali.

