Malo ko zna da je ćerka Hristine Popović već prava mala poslovna žena! Glumica je u podkastu „Oslobođenje“ otkrila da joj naslednica naplaćuje — i to ozbiljno — pojavljivanje u maminim predstavama.

Hristina je najpre ispričala da je oduvek sanjala veliku porodicu, punu smeha, galame i pasa. Ali, kako kaže, jedna Luča vredi za čitavu ekipu:

Hristina Popović Foto: Nemanja Nikolić

"Luča meni naplati korišćenje njenog snimka! Pitam je: mogu da ga ubacim u predstavu? Ona: može — 15 do 20 evra. Kažem ja — je l’ to jednokratno? A ona — ne, po svakoj predstavi!“, prepričala je Hristina kroz smeh i priznala da zbog naslednice, praktično, glumi „u minusima“.

Ovaj neodoljiv detalj iz njihovog doma otkriva ono što su fanovi već naslućivali — Luča je prava naslednica svojih roditelja: pametna, duhovita i bez dlake na jeziku.

Ljubav koja se dogodila pred kamerama

Podsetimo, Hristina Popović i Bojan Navojac su se upoznali na snimanju hit-filma „Parada“. Varničenje je bilo trenutno, a njihov odnos brzo je prerastao u nešto više.

Bojan Navojec Foto: Antonio Ahel / Ata Images

Već krajem 2011. godine saznalo se da je glumica trudna, i to je ujedno bila jedina potvrda njihove veze — jer o zajedničkom životu nikada nisu želeli da govore javno.

Jednom prilikom Bojan je tek kratko poručio medijima:

„Trudnoća je rizična. Ne bih govorio ništa dok se dete ne rodi.“

